Saiba como vai funcionar o ‘Super Paiol’ em A Fazenda 17
A reta final de A Fazenda 17 promete esquentar com uma dinâmica inédita. A apresentadora Adriane Galisteu anunciou o Super Paiol, um mecanismo que resultará na eliminação dupla de dois participantes na próxima semana, e que tem como objetivo declarado “podar as plantas” do reality show.
A novidade, que pegou os telespectadores de surpresa, está sendo apresentada como uma chance do público “capinar o lote” e injetar mais emoção no jogo, tirando aqueles peões com menor protagonismo na sede de A Fazenda.
Segundo Galisteu, uma votação será aberta no domingo (9) e terá um formato diferente: o público deverá votar no peão que deseja salvar de uma lista que inclui todos os participantes, exceto o Fazendeiro da semana. Na segunda-feira (10), a votação será encerrada e os quatro participantes menos votados (ou seja, os menos queridos pelo público) serão encaminhados para o Super Paiol. O público terá a missão de eliminar os dois menos votados.
“Aproveita para salvar o seu peão do coração e aproveite para podar umas plantinhas. A gente está fazendo esse Super Paiol para isso, vamos podar!”, disse Adriane Galisteu ao anunciar a novidade na temporada.
