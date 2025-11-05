A Fazenda 17: Saory lamenta 'traição' de Dudu e desabafa: "Dele eu gostava muito"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A relação entre Saory Cardoso e Dudu Camargo parece ter chegado a um ponto de ruptura dentro de A Fazenda 17.

Após o apresentador optar por seguir a estratégia criada por Shia Phoenix e salvar o ator no último Resta Um, a cirurgiã-dentista não escondeu a decepção com a atitude do antigo aliado.

Durante uma conversa com Kathy Maravilha, Saory revelou que se sentiu traída e profundamente magoada.

“É que eu não quero [falar sobre isso], ficar para baixo. Mas fiquei bem triste. Dele eu gostava muito”, desabafou Saory, demonstrando frustração com a jogada de Dudu. Kathy, que também afirmou estar com o apresentador “na mira”, ouviu atentamente o desabafo da colega.

Além de Dudu, Saory também se mostrou surpresa com outra atitude inesperada no jogo: a de Luiz Mesquita, que decidiu salvar Fabiano Moraes em vez de Duda Wendling.

“Outra decepção”, lamentou a peoa, evidenciando que as alianças dentro do reality estão cada vez mais frágeis e sujeitas a reviravoltas.

Com os ânimos à flor da pele, o clima em A Fazenda 17 segue tenso e imprevisível, mostrando que a confiança, no confinamento, pode mudar de lado a qualquer momento.