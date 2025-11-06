Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (06/11) de A Fazenda; saiba como está a votação
Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (06/11), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Rayane X Tàmires X Yoná estão na sétima roça
Nesta quinta (06/11), a sétima roça de A Fazenda 17 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Rayane e Yoná disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.
Tàmires parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ela está bem na frente da berlinda em número de votos.
A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma roça decisiva entre Rayane e Yoná, confira a seguir.
ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA QUINTA 06/11?
Às 00:30 da madrugada desta quinta (06/11), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a 7ª Roça está entre Rayane e Yoná.
A enquete UOL já conta com mais de 9.234 votos, e Rayane está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.
Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Rayane é a predileta do público para ser a sétima eliminada do programa.
Confira todas as porcentagens abaixo:
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?
Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL A FAZENDA 17
Tàmires - 41,36%;
Yoná - 31,99%;
- Rayane - 26,65%.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 17
Tàmires – 42,10%
-
Yoná – 32,05%
Rayane – 25,85%
Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete A Fazenda 025: Quem você quer que fique na 7ª roça?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.