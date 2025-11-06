fechar
A Fazenda |

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (06/11) de A Fazenda; saiba como está a votação

Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (06/11), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Rayane X Tàmires X Yoná estão na sétima roça

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 06/11/2025 às 0:30
Enquete A Fazenda 2025: Quem você quer que fique na 7ª roça? Ray, Tàmires ou Yoná
Enquete A Fazenda 2025: Quem você quer que fique na 7ª roça? Ray, Tàmires ou Yoná - Reprodução/X/AFazenda

Nesta quinta (06/11), a sétima roça de A Fazenda 17 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Rayane e Yoná disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.

Tàmires parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ela está bem na frente da berlinda em número de votos.

A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma roça decisiva entre Rayane e Yoná, confira a seguir.

ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA QUINTA 06/11?

Às 00:30 da madrugada desta quinta (06/11), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a 7ª Roça está entre Rayane e Yoná.

A enquete UOL já conta com mais de 9.234 votos, e Rayane está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Rayane é a predileta do público para ser a sétima eliminada do programa.

Confira todas as porcentagens abaixo:

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?

Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL A FAZENDA 17

  • Tàmires - 41,36%;

  • Yoná - 31,99%;

  • Rayane - 26,65%.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 17

  • Tàmires – 42,10%

  • Yoná – 32,05%

  • Rayane – 25,85%

Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 025: Quem você quer que fique na 7ª roça?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

