Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem crava quem vai sair de A Fazenda hoje (06/11); veja parcial de votação
Saiba quem vai sair de A Fazenda 17 hoje (06/11) de acordo com parciais das enquetes Uol e NE10; disputa mostra decisão do público sobre peoa
A sétima Roça de A Fazenda 2025 terá a definição de quem deve permanecer no jogo nesta quinta (06/11), e pela parcial de votação A Fazenda, Rayane e Yoná disputam voto a voto quem sai hoje do reality rural.
Somente Támires parece não correr risco de sair, pois desde que foram abertas as votações das enquete Uol e NE10, ela aparece bem à frente da berlinda, mostrando predileção do público por ela.
A votação da enquete A Fazenda 17 está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Rayane e Yoná.
Veja a seguir quem vai sair de A Fazenda 17 hoje através das porcentagens atualizadas, e não esqueça de dar sua contribuição votando em nossa enquete no fim da matéria.
R7 VOTAÇÃO A FAZENDA 2025 ENQUETE UOL ATUALIZADA AGORA / QUEM VAI SAIR DE A FAZENDA HOJE 06/11?
Às 21:30h desta quinta (06/11), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a sétima Roça está entre as duas peoas.
A enquete UOL já conta com mais de 404.672 votos, e aponta que Yoná é quem vai sair de A Fazenda e dar adeus ao prêmio.
Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, onde Yoná é a predileta do público para ser a sétima eliminada de A Fazenda 2025. A diferença da nossa enquete também está na porcentagem, confira mais adiante.
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?
Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL A FAZENDA 17
Tàmires - 35,62%;
Rayane - 34,39%;
- Yoná - 29,99%.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 17
Tàmires - 36,88%;
Rayane - 31,59%;
Yoná - 31,53%.
Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete A Fazenda 025: Quem você quer que fique na 7ª roça?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.