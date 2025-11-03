'A Fazenda 17': Wallas Arrais vence de novo e conquista o bicampeonato na Prova de Fogo
Entre feno, serragem e muita resistência, o cantor levou a melhor em uma disputa acirrada e garantiu o Lampião do Poder mais uma vez em A Fazenda 17.
Teve chuva de feno, braços tremendo e muita emoção na sétima Prova de Fogo de A Fazenda 17! No meio de um verdadeiro campo de serragem, Wallas Arrais mostrou força, foco e resistência para conquistar o bicampeonato e garantir novamente o Lampião do Poder.
A disputa começou com 10 peões que tiraram a sorte grande ao escolher os baús com bolinhas roxas. Entre eles estavam Rayane Figliuzzi, Yona Sousa, Créo Kellab, Saory Cardoso, Duda Wendling, Tàmires Assis, Kathy Maravilha, Carol Lekker e Fabiano Moraes.
Como Matheus Martins havia participado da última prova, ele cedeu sua vaga justamente para Wallas — que aproveitou a chance com tudo!
Prova de resistência e nervos de aço
O desafio parecia simples, mas exigia muito mais do que força física. Os peões precisavam manter um braço esticado, segurando uma madeira conectada a uma corda. Se a tensão diminuísse… chuva de feno na cabeça!
Logo nos primeiros minutos, Créo foi o primeiro a deixar o jogo, reclamando de dores no joelho. Depois foi a vez de Rayane, com os braços já pesando.
Carol, que havia acabado de cuidar do cabelo, até tentou resistir, mas também acabou rendida pelo cansaço. Tàmires completou o quarteto que foi direto para a Baia.
Entre gargalhadas e feno voando
Enquanto alguns peões desistiam, Duda e Saory aproveitaram para brincar e rir da situação, enquanto tentavam resistir o máximo possível. Yoná fez caretas hilárias, tentando segurar o braço firme, e Fabiano acabou levando um banho de serragem completo!
O duelo final
Na reta final, a disputa ficou entre Wallas Arrais — conhecido por treinar pesado na academia — e Kathy Maravilha, que deu um show de garra.
Os dois tentaram disfarçar o cansaço, fingindo tranquilidade, mas o esforço era visível. No fim, Kathy não aguentou mais, e Wallas garantiu sua segunda vitória na Prova de Fogo!
De volta à sede, o cantor foi recebido com muita comemoração e agradeceu a Matheus, que havia lhe cedido o lugar na prova. Agora, o público quer saber: o que vem por aí com esse novo Lampião do Poder?