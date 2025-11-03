'A Fazenda 17': Wallas Arrais vence de novo e conquista o bicampeonato na Prova de Fogo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre feno, serragem e muita resistência, o cantor levou a melhor em uma disputa acirrada e garantiu o Lampião do Poder mais uma vez em A Fazenda 17.

Clique aqui e escute a matéria

Teve chuva de feno, braços tremendo e muita emoção na sétima Prova de Fogo de A Fazenda 17! No meio de um verdadeiro campo de serragem, Wallas Arrais mostrou força, foco e resistência para conquistar o bicampeonato e garantir novamente o Lampião do Poder.

A disputa começou com 10 peões que tiraram a sorte grande ao escolher os baús com bolinhas roxas. Entre eles estavam Rayane Figliuzzi, Yona Sousa, Créo Kellab, Saory Cardoso, Duda Wendling, Tàmires Assis, Kathy Maravilha, Carol Lekker e Fabiano Moraes.

Como Matheus Martins havia participado da última prova, ele cedeu sua vaga justamente para Wallas — que aproveitou a chance com tudo!

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

Prova de resistência e nervos de aço



O desafio parecia simples, mas exigia muito mais do que força física. Os peões precisavam manter um braço esticado, segurando uma madeira conectada a uma corda. Se a tensão diminuísse… chuva de feno na cabeça!

Logo nos primeiros minutos, Créo foi o primeiro a deixar o jogo, reclamando de dores no joelho. Depois foi a vez de Rayane, com os braços já pesando.

Carol, que havia acabado de cuidar do cabelo, até tentou resistir, mas também acabou rendida pelo cansaço. Tàmires completou o quarteto que foi direto para a Baia.

Entre gargalhadas e feno voando



Enquanto alguns peões desistiam, Duda e Saory aproveitaram para brincar e rir da situação, enquanto tentavam resistir o máximo possível. Yoná fez caretas hilárias, tentando segurar o braço firme, e Fabiano acabou levando um banho de serragem completo!

O duelo final



Na reta final, a disputa ficou entre Wallas Arrais — conhecido por treinar pesado na academia — e Kathy Maravilha, que deu um show de garra.

Os dois tentaram disfarçar o cansaço, fingindo tranquilidade, mas o esforço era visível. No fim, Kathy não aguentou mais, e Wallas garantiu sua segunda vitória na Prova de Fogo!

De volta à sede, o cantor foi recebido com muita comemoração e agradeceu a Matheus, que havia lhe cedido o lugar na prova. Agora, o público quer saber: o que vem por aí com esse novo Lampião do Poder?