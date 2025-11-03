'A Fazenda 17': saiba o que vai rolar na dinâmica desta segunda (03)
Entre risadas, provocações e disputas acirradas, o "Toco Pong" promete revelar novos ranços e movimentar o jogo em A Fazenda 17 nesta segunda (03).
Prepare-se para risadas, alfinetadas e muita rivalidade!
A noite desta segunda-feira (03) promete ser agitada em A Fazenda 17, com mais uma dinâmica que vai colocar os peões frente a frente em um verdadeiro campo de batalha rural. O jogo da vez, o “Toco Pong”, mistura habilidade, estratégia e, claro, provocações típicas do confinamento.
Cada participante começa a brincadeira com três vidas e precisa fazer a bolinha quicar no toco e cair dentro do cesto para eliminar os pontos dos rivais. Simples? Nem tanto. Além da disputa por R$ 10 mil, o clima de tensão entre alguns peões transforma o jogo em uma guerra de egos e indiretas.
Logo nos primeiros momentos, Dudu Camargo, Rayane Figliuzzi e Saory Cardoso se tornaram os principais alvos dos ataques, gerando caras feias e trocas de farpas.
Duda Wendling e Fabiano Moraes protagonizaram um embate acalorado, com direito a palavrões e provocações, enquanto Walério Araújo arrancou gargalhadas ao errar a mira e acertar o próprio rosto com a bola.
Mas não parou por aí: Carol Lekker também levou uma bolada inesperada, e Matheus Martins não perdeu a chance de cutucar sua ex, Duda, durante o jogo — o que rendeu comentários afiados de Saory: “Cuidado que o ódio pode ser amor, hein?”.
A disputa terminou com muita emoção e clima de revanche.