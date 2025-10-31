fechar
'A Fazenda 17': saiba o que vai rolar na festa desta sexta (31)

Com muito pagode e diversão, o grupo Pixote embala a festa desta sexta (31) em A Fazenda 17, prometendo agitar os peões e o público.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 31/10/2025 às 22:10
A noite promete ser de muita música, diversão e nostalgia em A Fazenda 17. Nesta sexta-feira (31), os peões vão curtir a festa “Corrida Maluca”, um evento que mistura alegria, romantismo e o melhor do pagode.

E o clima promete ser de pura descontração, com transmissão ao vivo pelo RecordPlus para quem quiser acompanhar cada detalhe direto de Itapecerica da Serra.

O som da noite ficará por conta do grupo Pixote, que chega ao reality com um repertório repleto de hits inesquecíveis, como “Insegurança”, “Nem de Graça” e “Mande um Sinal”.

Com seu estilo romântico e contagiante, o grupo promete colocar todos os peões para dançar e cantar junto, transformando o clima da sede em uma verdadeira balada rural.

Além da trilha sonora especial, o tema “Corrida Maluca” promete render figurinos criativos e muitas risadas.

Entre as provas, alianças e desentendimentos da semana, a festa chega como um respiro merecido para os participantes — e, claro, um prato cheio para o público que adora ver os momentos de descontração (e às vezes, as tretas inesperadas) das madrugadas do reality.

O público poderá conferir um pedacinho da celebração ainda na edição desta sexta. Já neste sábado (1º), o programa exibirá os melhores momentos da festa — incluindo a trilha animada, as conversas no calor da emoção e, quem sabe, novos capítulos nos relacionamentos da temporada.

Prepare-se para uma noite de pura animação, pagode e clima de romance em A Fazenda 17!

