Enquete Favorito A Fazenda 2025: Dudu Camargo disparou no favoritismo? Entenda
"A Fazenda 17" tem um novo favorito? O reality show entra em uma nova fase com a saída do ex-Rancho do Maia Will Guimarães; veja quem deve ganhar.
Clique aqui e escute a matéria
O jogo segue para mais uma etapa em "A Fazenda 17"!
Com a saída de Will Guimarães, os participantes restantes seguem firmes na disputa por R$ 2 milhões. Veja o que as enquetes do UOL e do NE10 tem a revelar sobre as preferências do público!
Quem já saiu de A Fazenda 17?
- 1ª roça: Gabily - 26,95%
- 2º roça: Renata Müller - 18,96%
- 3ª roça: Gui Boury - 22,98%
- 4ª roça: Fernando Sampaio - 15,63%
- 5ª roça: Nizam Hayek - 18,57%
- 6ª roça: Will Guimarães - 27,12%
Enquete A Fazenda 17: Quem são os mais cotados para vencer?
Atualmente, Wallas Arrais e Dudu Camargo são os mais votados para ganhar na enquete oficial do UOL.
1) Wallas Arrais - 33,87% dos votos
2) Dudu Camargo - 14,97%
3) Tamires Assis - 14,48%
4) Saory Cardoso - 8,94%
5) Yoná Sousa - 7,55%
Atualizada às 21h46 da sexta-feira (31/10).
Quem é a pessoa menos votada para ganhar A Fazenda?
No momento, a cantora Kathy Maravilha é o menos votado em enquete de favoritismo do UOL, com apenas 0,01% dos votos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Relembre: Quem foram os últimos vencedores de A Fazenda?
- 2024: Sacha Bali (ator)
- 2023: Jaquelline Grohalski (influenciadora e ex-BBB)
- 2022: Bárbara Borges (atriz)
- 2021: Rico Melquiades (influenciador)
- 2020: Jojo Toddynho (cantora e influenciadora)
Vote também em nossa enquete