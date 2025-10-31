fechar
A Fazenda |

Enquete Favorito A Fazenda 2025: Dudu Camargo disparou no favoritismo? Entenda

"A Fazenda 17" tem um novo favorito? O reality show entra em uma nova fase com a saída do ex-Rancho do Maia Will Guimarães; veja quem deve ganhar.

Por Thallys Menezes Publicado em 31/10/2025 às 21:50
Dudu Camargo em "A Fazenda 17"
Dudu Camargo em "A Fazenda 17" - Reprodução/Record

O jogo segue para mais uma etapa em "A Fazenda 17"!

Com a saída de Will Guimarães, os participantes restantes seguem firmes na disputa por R$ 2 milhões. Veja o que as enquetes do UOL e do NE10 tem a revelar sobre as preferências do público!

Quem já saiu de A Fazenda 17?

  • 1ª roça: Gabily - 26,95% 
  • 2º roça: Renata Müller - 18,96%
  • 3ª roça: Gui Boury - 22,98%
  • 4ª roça: Fernando Sampaio - 15,63%
  • 5ª roça: Nizam Hayek - 18,57%
  • 6ª roça: Will Guimarães - 27,12%

Enquete A Fazenda 17: Quem são os mais cotados para vencer?

Atualmente, Wallas Arrais e Dudu Camargo são os mais votados para ganhar na enquete oficial do UOL.

1) Wallas Arrais - 33,87% dos votos

2) Dudu Camargo - 14,97% 

3) Tamires Assis - 14,48%

4) Saory Cardoso - 8,94%

5) Yoná Sousa - 7,55%

Atualizada às 21h46 da sexta-feira (31/10).

Quem é a pessoa menos votada para ganhar A Fazenda?

No momento, a cantora Kathy Maravilha é o menos votado em enquete de favoritismo do UOL, com apenas 0,01% dos votos.

Relembre: Quem foram os últimos vencedores de A Fazenda?

  • 2024: Sacha Bali (ator)
  • 2023: Jaquelline Grohalski (influenciadora e ex-BBB)
  • 2022: Bárbara Borges (atriz)
  • 2021: Rico Melquiades (influenciador)
  • 2020: Jojo Toddynho (cantora e influenciadora)

