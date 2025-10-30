fechar
A Fazenda |

Quem saiu de A Fazenda hoje (30/10)? Fabiano, Creo e Will foram para a berlinda

Fabiano, Creo ou Will? Três peões disputam a permanência na casa e na disputa por R$ 2 milhões; saiba em tempo real quem vai sair do reality.

Por Thallys Menezes Publicado em 30/10/2025 às 21:10 | Atualizado em 30/10/2025 às 21:13
Adriane Galisteu, apresentadora de "A Fazenda"
Adriane Galisteu, apresentadora de "A Fazenda" - Divulgação/Record

A sexta roça de "A Fazenda 17" terá seu resultado revelado em breve! 

Alguns peões e peoas já não estão mais no jogo e, nesta quinta-feira (23/10), mais um deixa a competição. Veja em tempo real quem sai!

Quem está na roça de A Fazenda?

  • Will Guimarães - Indicado pela fazendeira Michelle Barros 
  • Fabiano Moraes - Indicado por Will por meio do Poder Laranja do Lampião
  • Creo Kellab - Puxado da baia por Toninho Tornado

Toninho também estava na roça, sendo o mais votado da casa, mas saiu ao ganhar a Prova do Fazendeiro. 

Quem saiu de A Fazenda hoje (30/10)?

O sexto eliminado do reality ainda não foi revelado. A matéria será eliminada quando houver definição.

Maiores rejeições de A Fazenda 17 até o momento

Fernando Sampaio - 15,63% dos votos para ficar (4ª roça)

Nizam Hayek - 18,57% dos votos para ficar (5ª roça)

Renata Muller - 18,96% dos votos para ficar (2ª roça)
 
Gui Boury - 22,98% dos votos para ficar (3ª roça)

Gabily - 26,95% dos votos para ficar (1ª roça)

