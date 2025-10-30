Quem saiu de A Fazenda hoje (30/10)? Fabiano, Creo e Will foram para a berlinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fabiano, Creo ou Will? Três peões disputam a permanência na casa e na disputa por R$ 2 milhões; saiba em tempo real quem vai sair do reality.

Clique aqui e escute a matéria

A sexta roça de "A Fazenda 17" terá seu resultado revelado em breve!

Alguns peões e peoas já não estão mais no jogo e, nesta quinta-feira (23/10), mais um deixa a competição. Veja em tempo real quem sai!

Quem está na roça de A Fazenda?



Will Guimarães - Indicado pela fazendeira Michelle Barros



Fabiano Moraes - Indicado por Will por meio do Poder Laranja do Lampião

Creo Kellab - Puxado da baia por Toninho Tornado

Toninho também estava na roça, sendo o mais votado da casa, mas saiu ao ganhar a Prova do Fazendeiro.



Quem saiu de A Fazenda hoje (30/10)?

O sexto eliminado do reality ainda não foi revelado. A matéria será eliminada quando houver definição.

Maiores rejeições de A Fazenda 17 até o momento

Fernando Sampaio - 15,63% dos votos para ficar (4ª roça)

Nizam Hayek - 18,57% dos votos para ficar (5ª roça)

Renata Muller - 18,96% dos votos para ficar (2ª roça)



Gui Boury - 22,98% dos votos para ficar (3ª roça)

Gabily - 26,95% dos votos para ficar (1ª roça)



