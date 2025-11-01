Martina Sanzi está expulsa de A Fazenda 17; saiba tudo
"A Fazenda 17" perdeu mais uma participante! A Ex-De Férias com o Ex foi expulsa do reality após arremesar um copo contra Támires Assîs
"A Fazenda 17" perdeu mais um participante!
Foi anunciada na manhã deste sábado (01/11) a expulsão da influenciadora Martina Sanzi, após uma briga generalizada que marcou a Festa Corrida Maluca na noite anterior.
A produção do reality show tomou a decisão com base em uma "ação específica que colocou em risco a integridade física de outros participantes".
Martina já deixou a sede de A Fazenda 17
Uma regra do jogo foi infringida quando Martina arremessou um copo na direção de Támires Assîs, um ato classificado como agressividade. O anúncio da saída de Martina Sanzi pegou os peões de surpresa. A mensagem oficial da produção foi lida pelo Fazendeiro Toninho Tornado no telão.
O comunicado não apenas informou a expulsão, mas também serviu de aviso para os demais participantes, alertando que "vários peões tiveram atitudes que passaram do limite aceitável na convivência e que devem ser evitadas por todos a partir de agora".
A Festa Corrida Maluca foi considerada uma das mais caóticas desta edição, a ponto de o show do grupo Pixote ser interrompido devido à confusão.
Durante a briga, que começou com discussões entre Martina, Duda e Carol, houve uma escalada que resultou em uma "guerra de bebidas".
Além do copo atirado em Támires, Martina jogou um balde contendo gelo de água em Duda. A confusão só cessou com a interrupção da festa e a entrada da produção ("ninjas") para separar os envolvidos.
Martina Sanzi, influenciadora digital de 32 anos e natural de Porto Alegre (RS), já possuía um histórico de confrontos físicos em outros programas de confinamento, como o De Férias com o Ex Brasil, do qual também foi expulsa.
Antes de Martina, a atriz Gaby Spanic já havia sido expulsa da edição, após dar um tapa em Támires como forma de protesto.