A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Tàmires flagra Mesquita ajudando Duda e Dudu critica atitude

Durante uma conversa com Dudu Camargo, a dançarina contou ter visto o atleta adiantando tarefas domésticas para a atriz na cozinha

Por Bruna Oliveira Publicado em 06/11/2025 às 15:08
Tàmires conta que viu Mesquita 'lavando coisas' para Duda e Dudu reprova
Tàmires conta que viu Mesquita 'lavando coisas' para Duda e Dudu reprova - Reprodução/RecordPlus

O clima na sede de A Fazenda 17 ganhou um novo comentário nesta semana após Tàmires Assis relatar uma cena curiosa envolvendo Luiz Mesquita e Duda Wendling.

Durante uma conversa com Dudu Camargo, a dançarina contou ter visto o atleta adiantando tarefas domésticas para a atriz na cozinha.

“Eu olhei e ele até ficou com vergonha”, afirmou Tàmires, destacando que a situação a surpreendeu. Dudu, por sua vez, não aprovou a atitude do colega. “Isso eu não suporto, não. Tem que ser companheirismo. Ser capacho [não dá]”, opinou o apresentador.

Dudu ainda lembrou outro momento que teria reforçado o comportamento prestativo de Mesquita.

“Semana passada, ele estava no trato do cavalo. Terminava tudo rápido, pegava apenas o esterco visível para poder ir dormir com a Duda”, comentou.

A aproximação entre Luiz Mesquita e Duda Wendling vem rendendo comentários entre os peões e dividindo opiniões sobre o equilíbrio da relação dentro do confinamento rural.

