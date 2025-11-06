A Fazenda 17: Tàmires flagra Mesquita ajudando Duda e Dudu critica atitude

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Durante uma conversa com Dudu Camargo, a dançarina contou ter visto o atleta adiantando tarefas domésticas para a atriz na cozinha

O clima na sede de A Fazenda 17 ganhou um novo comentário nesta semana após Tàmires Assis relatar uma cena curiosa envolvendo Luiz Mesquita e Duda Wendling.

“Eu olhei e ele até ficou com vergonha”, afirmou Tàmires, destacando que a situação a surpreendeu. Dudu, por sua vez, não aprovou a atitude do colega. “Isso eu não suporto, não. Tem que ser companheirismo. Ser capacho [não dá]”, opinou o apresentador.



Dudu ainda lembrou outro momento que teria reforçado o comportamento prestativo de Mesquita.

“Semana passada, ele estava no trato do cavalo. Terminava tudo rápido, pegava apenas o esterco visível para poder ir dormir com a Duda”, comentou.

A aproximação entre Luiz Mesquita e Duda Wendling vem rendendo comentários entre os peões e dividindo opiniões sobre o equilíbrio da relação dentro do confinamento rural.

