Quem saiu de A Fazenda hoje (06/11)? Sétima roça traz Tamires, Yoná e Rayane

Tamires, Yoná ou Rayane? A sétima roça de A Fazenda 17 é totalmente feminina e uma peoa deixará o jogo esta noite; acompanhe em tempo real.

Vem aí o veredito da sétima roça de "A Fazenda 17"!

Nesta quinta-feira (06/11), mais uma peoa deixa a competição. Confira em tempo real quem sai!

Quem está na roça de A Fazenda?



Tàmires Assîs - Indicada pelo Poder da Chama Branca do Lampião, de Wallas Arrais



Yoná Sousa - Mais votada da casa (11 votos)



Rayane Figliuzzi - Indicada pelo fazendeiro Toninho Tornado



Wallas Arrais também estava na roça, ao sobrar no Resta Um, mas saiu ao ganhar a Prova do Fazendeiro.



Quem saiu de A Fazenda hoje (06/11)?

O sétimo eliminado do reality ainda não foi revelado. A matéria será eliminada quando houver definição.

Ranking de rejeição de A Fazenda 17

1) Fernando Sampaio - 15,63% dos votos para ficar (4ª roça)

2) Nizam Hayek - 18,57% dos votos para ficar (5ª roça)

3) Renata Muller - 18,96% dos votos para ficar (2ª roça)



Menor rejeição: Will Guimarães - 27,12% (6ª roça)