fechar
A Fazenda |

Quem saiu de A Fazenda hoje (06/11)? Sétima roça traz Tamires, Yoná e Rayane

Tamires, Yoná ou Rayane? A sétima roça de A Fazenda 17 é totalmente feminina e uma peoa deixará o jogo esta noite; acompanhe em tempo real.

Por Thallys Menezes Publicado em 06/11/2025 às 21:17
Adriane Galisteu estraga nova dinâmica na estreia de A Fazenda 17
Adriane Galisteu estraga nova dinâmica na estreia de A Fazenda 17 - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Vem aí o veredito da sétima roça de "A Fazenda 17"! 

Nesta quinta-feira (06/11), mais uma peoa deixa a competição. Confira em tempo real quem sai!

Quem está na roça de A Fazenda?

  • Tàmires Assîs - Indicada pelo Poder da Chama Branca do Lampião, de Wallas Arrais
  • Yoná Sousa - Mais votada da casa (11 votos)
  • Rayane Figliuzzi - Indicada pelo fazendeiro Toninho Tornado

Wallas Arrais também estava na roça, ao sobrar no Resta Um, mas saiu ao ganhar a Prova do Fazendeiro. 

Leia Também

Quem saiu de A Fazenda hoje (06/11)?

O sétimo eliminado do reality ainda não foi revelado. A matéria será eliminada quando houver definição.

Ranking de rejeição de A Fazenda 17

1) Fernando Sampaio - 15,63% dos votos para ficar (4ª roça)

2) Nizam Hayek - 18,57% dos votos para ficar (5ª roça)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

3) Renata Muller - 18,96% dos votos para ficar (2ª roça)

Menor rejeição: Will Guimarães - 27,12% (6ª roça)

Leia também

Enquete A Fazenda Uol atualizada: saiba qual peoa deve ser eliminada hoje (06/11), segundo parcial; veja porcentagens
eliminação

Enquete A Fazenda Uol atualizada: saiba qual peoa deve ser eliminada hoje (06/11), segundo parcial; veja porcentagens
Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: veja como está a votação e quem deve sair hoje (06/11), segundo parcial
eliminação

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: veja como está a votação e quem deve sair hoje (06/11), segundo parcial

Compartilhe

Tags