Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: veja como está a votação e quem deve sair hoje (06/11), segundo parcial

Esta quinta-feira (6) é de decisão em A Fazenda 17. Durante o programa ao vivo, mais um participante será eliminado pela Roça

Por Bruna Oliveira Publicado em 06/11/2025 às 17:26
Yoná, de A Fazenda 17
Yoná, de A Fazenda 17 - Reprodução/Record

A noite desta quinta-feira (6) será de decisão em A Fazenda 17.

Durante o programa ao vivo, mais uma participante deixará o reality rural após a definição do público na sétima Roça da temporada.

Disputam a permanência Rayane, Yoná e Tàmires, e cabe aos telespectadores escolher quem segue na disputa pelo prêmio milionário. A votação oficial acontece no R7, mas as enquetes paralelas já indicam tendências sobre quem deve se despedir do jogo.

De acordo com consulta feita às 17h20 desta quinta, a enquete UOL — que costuma servir como termômetro entre os fãs do programa — aponta Rayane com 31,09% dos votos para ficar, sendo a mais cotada para deixar o confinamento.

Em segundo lugar, Yoná aparece com 33,71%, enquanto Tàmires lidera a preferência popular, somando 35,2% dos votos.

Se o resultado se confirmar, Rayane deve ser a sétima eliminada de A Fazenda 17, em uma disputa equilibrada que mantém o clima de tensão entre os peões e o público.

Enquete A Fazenda 025: Quem você quer que fique na 7ª Roça?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

