fechar
A Fazenda | Notícia

Enquete A Fazenda Uol atualizada: saiba qual peoa deve ser eliminada hoje (06/11), segundo parcial; veja porcentagens

Esta quinta-feira (6) é de decisão em A Fazenda 17. Durante o programa ao vivo, mais um participante será eliminado pela Roça

Por Bruna Oliveira Publicado em 06/11/2025 às 14:25
Rayane Figliuzzi em A Fazenda 17
Rayane Figliuzzi em A Fazenda 17 - Reprodução/Record

Clique aqui e escute a matéria

Esta quinta-feira (6) é de decisão em A Fazenda 17. Durante o programa ao vivo, mais um participante será eliminado pela Roça.

Na sétima berlinda do reality rural se encontram três peoas: Rayane, Yoná e Tàmires. É o público quem decide quem sai e quem permanece no programa por, pelo menos, mais uma semana.

A votação oficial ocorre pelo R7, mas enquetes já mostram quem deve dar adeus ao prêmio milionário na noite de hoje.

O que diz a enquete UOL?

Consultada às 13h50 desta quinta, a enquete UOL - que geralmente serve de termômetro para apontar quem vai ser eliminado - mostra Yoná com menos votos para ficar em A Fazenda 17. A participante conta com 28,72% dos votos e, portanto, deve ser a eliminada da vez.

Como segunda menos votada aparece Rayane, com 34,22%. Já Tàmires tem 37,06% dos votos e, portanto, se mostra menos ameaçada a sair do reality.

Enquete A Fazenda 025: Quem você quer que fique na 7ª Roça?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

Leia também

A Fazenda 17: Saory lamenta 'traição' de Dudu e desabafa: "Dele eu gostava muito"
reality show

A Fazenda 17: Saory lamenta 'traição' de Dudu e desabafa: "Dele eu gostava muito"
A Fazenda 17: Maria critica rivais e aponta clima de falsidade no jogo
reality show

A Fazenda 17: Maria critica rivais e aponta clima de falsidade no jogo

Compartilhe

Tags