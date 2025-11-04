fechar
Quem está na roça da Fazenda? Confira em tempo real hoje (04/11)

Noite de formação de roça em "A Fazenda 17"! A sétima berlinda acontece após a expulsão de Martina Sanzi e a saída de Will Guimarães.

Por Thallys Menezes Publicado em 04/11/2025 às 21:41
Toninho Tornado em A Fazenda 17
Toninho Tornado em A Fazenda 17 - Reprodução/Record

Mais uma terça-feira, mais uma formação de roça em "A Fazenda 17"!

Após a expulsão de Martina e a saída de Will, o jogo se encaminha para mais novidades com sua sétima berlinda.

Quem é o fazendeiro da semana?

Toninho Tornado é o atual fazendeiro de "A Fazenda 17", tendo escapado da sexta roça do programa. 

O humorista revelou o desejo de indicar Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, para a roça.

Quem ganhou a Prova de Fogo? Quais são os poderes do lampião?

Wallas Arrais foi o vencedor da Prova de Fogo no domingo (02/11).

Estão na baia: Creo Kellab, Rayane Figliuzzi, Carol Lekker e Támires Assîs.

Escolhido pelo público, o poder da Chama Laranja já foi definido: "Salve um roceiro, exceto o indicado pelo fazendeiro, os outros três devem escolher, em consenso, o novo roceiro. Caso eles não cheguem a um acordo, a escolha será do fazendeiro"

Quem já saiu de A Fazenda?

  • 1ª roça: Gabily - 26,95% dos votos para ficar
  • 2ª roça: Renata Muller - 18,96% dos votos para ficar 
  • 3ª roça: Gui Boury - 22,98% dos votos para ficar
  • 4ª roça: Fernando Sampaio - 15,63% dos votos para ficar
  • Expulsa: Gaby Spanic
  • 5ª roça: Nizam Hayek - 18,57% dos votos para ficar
  • 6ª roça: Will Guimarães - 27,12% dos votos para ficar
  • Expulsa: Martina Sanzi

Quem está na roça de A Fazenda 17?

A formação da roça de A Fazenda 17 ainda não foi concluída. A matéria será atualizada quando houver definição.

Que horas começa A Fazenda 17 hoje (04/11)?

"A Fazenda 17" começa às 22h30, após a novela "Reis". Após o reality, vai ao ar o "Jornal da Record".

