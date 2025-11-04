Quem está na roça da Fazenda? Confira em tempo real hoje (04/11)
Noite de formação de roça em "A Fazenda 17"! A sétima berlinda acontece após a expulsão de Martina Sanzi e a saída de Will Guimarães.
Mais uma terça-feira, mais uma formação de roça em "A Fazenda 17"!
Após a expulsão de Martina e a saída de Will, o jogo se encaminha para mais novidades com sua sétima berlinda.
Quem é o fazendeiro da semana?
Toninho Tornado é o atual fazendeiro de "A Fazenda 17", tendo escapado da sexta roça do programa.
O humorista revelou o desejo de indicar Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, para a roça.
Quem ganhou a Prova de Fogo? Quais são os poderes do lampião?
Wallas Arrais foi o vencedor da Prova de Fogo no domingo (02/11).
Estão na baia: Creo Kellab, Rayane Figliuzzi, Carol Lekker e Támires Assîs.
Escolhido pelo público, o poder da Chama Laranja já foi definido: "Salve um roceiro, exceto o indicado pelo fazendeiro, os outros três devem escolher, em consenso, o novo roceiro. Caso eles não cheguem a um acordo, a escolha será do fazendeiro"
Quem já saiu de A Fazenda?
- 1ª roça: Gabily - 26,95% dos votos para ficar
- 2ª roça: Renata Muller - 18,96% dos votos para ficar
- 3ª roça: Gui Boury - 22,98% dos votos para ficar
- 4ª roça: Fernando Sampaio - 15,63% dos votos para ficar
- Expulsa: Gaby Spanic
- 5ª roça: Nizam Hayek - 18,57% dos votos para ficar
- 6ª roça: Will Guimarães - 27,12% dos votos para ficar
- Expulsa: Martina Sanzi
Quem está na roça de A Fazenda 17?
A formação da roça de A Fazenda 17 ainda não foi concluída. A matéria será atualizada quando houver definição.
Que horas começa A Fazenda 17 hoje (04/11)?
"A Fazenda 17" começa às 22h30, após a novela "Reis". Após o reality, vai ao ar o "Jornal da Record".