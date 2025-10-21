fechar
Observatório da Tv | Notícia

A Fazenda 17 cai no gosto do público e empurra o SBT para o terceiro lugar

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/10/2025 às 8:29
A Fazenda 17 cai no gosto do público e empurra o SBT para o terceiro lugar
A Fazenda 17 cai no gosto do público e empurra o SBT para o terceiro lugar - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Record pode comemorar! A 17ª temporada de “A Fazenda” caiu no gosto do público, se tornou um fenômeno de audiência, injetando um aumento de 49% no ibope da emissora e consolidando o reality show na vice-liderança isolada, superando o Programa do Ratinho, do SBT.

Em seu primeiro mês no ar, o reality show rural comandado por Adriane Galisteu, acumulou uma média de 5,8 pontos na Grande São Paulo, de acordo com dados consolidados da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Observatório da Televisão junto a fontes do mercado. O número representa uma vantagem significativa de 1,7 ponto sobre a emissora de Silvio Santos, que registrou 4,1 pontos no mesmo período.

O crescimento da atração é ainda mais notável se comparado aos índices que a Record TV obtinha na faixa das 22h30 antes da estreia de A Fazenda 17. Na época, o SBT tinha 5 décimos de vantagem sobre a concorrente, com 4,4 pontos ante 3,9 da Record, que semanas mais tarde conseguiu virar o jogo.

Com o avanço meteórico de A Fazenda 17, o Programa do Ratinho perdeu a hegemonia da vice-liderança, posição que vinha ocupando com certa tranquilidade. O programa do SBT viu sua audiência recuar, e se posicionou no terceiro lugar, atrás da competição de Adriane Galisteu.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

A Fazenda 17: Gaby Spanic é expulsa do reality após dar tapa em Tàmires
A Fazenda

A Fazenda 17: Gaby Spanic é expulsa do reality após dar tapa em Tàmires
A Fazenda 17: Yoná critica liderança de Matheus e diz se sentir humilhada
reality show

A Fazenda 17: Yoná critica liderança de Matheus e diz se sentir humilhada

Compartilhe

Tags