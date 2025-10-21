A Fazenda 17 cai no gosto do público e empurra o SBT para o terceiro lugar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Record pode comemorar! A 17ª temporada de “A Fazenda” caiu no gosto do público, se tornou um fenômeno de audiência, injetando um aumento de 49% no ibope da emissora e consolidando o reality show na vice-liderança isolada, superando o Programa do Ratinho, do SBT.

Em seu primeiro mês no ar, o reality show rural comandado por Adriane Galisteu, acumulou uma média de 5,8 pontos na Grande São Paulo, de acordo com dados consolidados da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Observatório da Televisão junto a fontes do mercado. O número representa uma vantagem significativa de 1,7 ponto sobre a emissora de Silvio Santos, que registrou 4,1 pontos no mesmo período.

O crescimento da atração é ainda mais notável se comparado aos índices que a Record TV obtinha na faixa das 22h30 antes da estreia de A Fazenda 17. Na época, o SBT tinha 5 décimos de vantagem sobre a concorrente, com 4,4 pontos ante 3,9 da Record, que semanas mais tarde conseguiu virar o jogo.

Com o avanço meteórico de A Fazenda 17, o Programa do Ratinho perdeu a hegemonia da vice-liderança, posição que vinha ocupando com certa tranquilidade. O programa do SBT viu sua audiência recuar, e se posicionou no terceiro lugar, atrás da competição de Adriane Galisteu.

