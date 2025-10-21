A Fazenda 17: Dudu e Yoná traçam estratégia para garantir voto de Duda e evitar Roça em massa
Com receio de que quatro aliados acabem indicados, os dois decidiram agir. 'A gente precisa convencer a Duda', afirmou Dudu
A tensão pré-votação tomou conta de A Fazenda 17.
Em conversa na Casa da Árvore, Dudu Camargo e Yoná Sousa analisaram todos os cenários possíveis da formação da Roça e chegaram à mesma conclusão: o voto de Duda Wendling pode definir o equilíbrio de forças dentro do jogo.
Com receio de que quatro aliados acabem indicados, os dois decidiram agir. “A gente precisa convencer a Duda”, afirmou Dudu, reforçando a importância de manter o grupo unido.
Yoná, mais incisiva, declarou: “Temos que obrigá-la, porque se não vai Saory ou Tàmires [...] Se ela ficar em cima do muro, lá ganha”.
A estratégia reflete o clima de desconfiança que domina a sede. Cada voto agora é tratado como peça-chave em uma disputa que promete mexer com as alianças e redefinir o rumo do reality.