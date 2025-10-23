fechar
Enquete A Fazenda 2025: Como está a votação da Fazenda 17? Veja parcial entre Nizam, Saory e Tamires

"A Fazenda 17" chega a mais uma noite de adeus, com a quinta roça, formada por Nizam Hayek, Saory Cardoso e Tamires Assis; saiba quem deve sair.

Por Thallys Menezes Publicado em 23/10/2025 às 19:24 | Atualizado em 23/10/2025 às 19:24
Nizam em A Fazenda
Nizam em A Fazenda - Reprodução/Record

A quinta roça está no ar em A Fazenda 17!

Nizam Hayek, Saory Cardoso e Tamires Assis se enfrentam para saber quem continuará no jogo, e a enquete do UOL revela quem deve sair!

Quem ainda está em A Fazenda 17?

• Carol Lekker (Influenciadora)
• Creo Kellab (Ator)
• Duda Wendling (Atriz)
• Dudu Camargo (Jornalista)
• Fabiano Moraes (Pai da Viih Tube)
• Kathy Maravilha (Dançarina)
• Luiz Mesquita (Atleta)
• Maria Caporusso (Influenciadora)
• Martina Sanzi (Ex-De Férias com o Ex)
• Matheus Martins (Ator)
• Michelle Barros (Jornalista)
• Nizam Hayek (Ex-BBB)
• Rayane Figliuzzi (Influenciadora)
• Saory Cardoso (Influenciadora)
• Shia Phoenix (Ator)
• Tamires Assis (Ex-namorada de Davi Brito)
• Toninho Tornado (Humorista)
• Walério Araújo (Estilista)
• Wallas Arrais (Cantor)
• Will Guimarães (Modelo)
• Yoná Souza (Ex-Ilhados com a Sogra)

Que horas começa A Fazenda 17?

"A Fazenda 17" começa às 22h30, após novo capítulo da novela "Reis".

Quem foi o último eliminado do reality?

Fernando Sampaio foi o escolhido para sair da casa na quarta roça. Dias depois, Gaby Spanic foi expulsa após dar tapa em Tamires Assis.

Os dois se juntam aos peões eliminados anteriormente: Gui Boury, Renata Muller e Gabily.

Quem está na frente para sair da Fazenda 17?

A enquete do UOL alcançou a marca de 153 mil votos, e aponta eliminação de Nizam, que é o menos votado para ficar.

PORCENTAGENS:

1. Saory - 38,47%

2. Tamires - 38,43%

3. Nizam - 23,1%

*Números atualizados às 19h23 desta quinta (23/10)

A enquete do UOL não influi no resultado final da votação, que é feita pelo site R7.


