Enquete UOL A Fazenda 17 atualizada: quem deve ser eliminado do reality hoje (09/10)? Veja porcentagens de parcial

Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa estão oficialmente confirmados como os peões que disputam a permanência no reality nesta terceira Roça

Por Bruna Oliveira Publicado em 09/10/2025 às 14:52
Yoná, de A Fazenda 17
Yoná, de A Fazenda 17 - Reprodução/Record

A tensão aumentou em A Fazenda 17, da Record TV, com a formação da terceira Roça.

Após uma disputa intensa na Prova do Fazendeiro, Dudu Camargo garantiu o chapéu e a imunidade da semana, livrando-se da berlinda.

Com isso, Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa foram oficialmente confirmados como os peões que disputam a permanência no reality.

De acordo com a enquete do UOL, que geralmente serve como termômetro para saber quem vai ser eliminado, indica uma disputa acirrada entre os três participantes.

O que diz a enquete UOL?

De acordo com a parcial, consultada às 14h50 desta quinta-feira (9), Guilherme Boury deve sair do reality show rural. O ator conta com 31,92% dos votos do público, que, por sua vez, vota em quem quer que permaneça em A Fazenda 17.

Como segunda menos votada, aparece Carol Lekker, com 33,92%, enquanto Yoná Sousa tem 34,15% dos votos.

A eliminação só acontece à noite, durante programa ao vivo. Como os números dos participantes estão bem próximos, todos os três participantes correm perigo de sair.

 

