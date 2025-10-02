A Fazenda: Rayane é a nova fazendeira; Walério e Renata estão na roça
Uma quarta-feira (01) de fortes e intensas emoções em A Fazenda 17, da Record. A disputa da Prova do Fazendeiro foi acirrada e por pouca diferença de pontos, Rayane Figliuzzi venceu a competição e se tornou fazendeira pela segunda vez.
Com a vitória da namorada de Belo, Walério Araújo e Renata Muller estão na roça e vão enfrentar Duda Wendling nesta quinta-feira (02).
A Prova do Fazendeiro da noite desta quarta-feira (01), consistia em uma gincana envolvendo tiro ao alvo, agilidade e bastante equilíbrio entre os peões que participaram da disputa.
Na votação da roça de terça-feira (30), Rayane acabou indicada à roça pelo fazendeiro Dudu Camargo, com quem teve diversos atritos ao longo da semana. Já Walério foi parar na roça por Yoná, que tinha o poder da chama. Duda foi puxada por Walério e Renata foi puxada pelo Resta Um.
