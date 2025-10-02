Enquete roça A Fazenda 17: Quem será o novo eliminado? Veja parcial entre Renata, Walério e Duda
"A Fazenda 17" perde mais um participante na noite desta quinta-feira (02/10)! Confir quem deve sair: Walério Araújo, Duda Wendling ou Renata Muller.
Hora de saber o que vem aí na segunda roça de A Fazenda 17!
Walério Araújo, Duda Wenbling e Renata Muller disputam a preferência do público do reality show da Record. Saiba o que a enquete do UOL indica sobre o resultado da berlinda!
Elenco A Fazenda 2025
• Carol Lekker (Influenciadora)
• Creo Kellab (Ator)
• Duda Wendling (Atriz)
• Dudu Camargo (Jornalista)
• Fabiano Moraes (Pai da Viih Tube)
• Fernando Sampaio (Ator)
• Gaby Spanic (Atriz)
• Guilherme Boury (Ator)
• Kathy Maravilha (Dançarina)
• Luiz Mesquita (Atleta)
• Maria Caporusso (Influenciadora)
• Martina Sanzi (Ex-De Férias com o Ex)
• Matheus Martins (Ator)
• Michelle Barros (Jornalista)
• Nizam (Ex-BBB)
• Rayane Figliuzzi (Influenciadora)
• Renata Muller (Influenciadora)
• Saory Cardoso (Influenciadora)
• Shia Phoenix (Ator)
• Tamires Assis (Ex-namorada de Davi Brito)
• Toninho Tornado (Humorista)
• Walério Araújo (Estilista)
• Wallas Arrais (Cantor)
• Will Guimarães (Modelo)
• Yoná Souza (Ex-Ilhados com a Sogra)
Que horas começa A Fazenda 17?
"A Fazenda 17" começa às 22h30, depois de um novo capítulo da novela "Reis".
Quem vai sair da Fazenda 17?
Com 20,2 mil votos, a enquete do UOL sobre a roça aponta eliminação de Renata Muller, sendo ela a menos votada para ficar.
PORCENTAGENS:
1. Duda - 44,04%
2. Walério - 36,44%
3. Renata - 19,52%
*Números atualizados às 20h38 desta quinta (2)
A enquete do UOL não influi no resultado final da votação, que é feita pelo site R7.