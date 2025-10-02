fechar
Enquete UOL A Fazenda 17: quem tem menos votos e deve ser eliminado na Roça ns noite de hoje (02/10)? Veja porcentagens de parcial

A segunda Roça de A Fazenda 17 promete fortes emoções. Nesta semana, Duda Wendling, Walério Araújo e Renata Müller disputam a permanência no jogo

Por Bruna Oliveira Publicado em 02/10/2025 às 17:19 | Atualizado em 02/10/2025 às 17:20
Duda Wendling, Walério Araújo e Renata Müller estão na segunda Roça de A Fazenda
Duda Wendling, Walério Araújo e Renata Müller estão na segunda Roça de A Fazenda - Reprodução/Record

A segunda Roça de A Fazenda 17 promete fortes emoções.

Nesta semana, Duda Wendling, Walério Araújo e Renata Müller disputam a permanência no jogo, enquanto Rayane Figliuzzi conseguiu escapar da eliminação ao vencer a Prova do Fazendeiro realizada na quarta-feira (1º).

Cabe ao público votar para decidir quem vai deixar o programa na noite desta quinta-feira (2).

Apesar da votação oficial ser feita no Portal R7, a enquete UOL, geralmente utilizada como termômetro para saber quem vai ser eliminado, já aponta quem não está agradando o público.

O que diz a enquete UOL?

Segundo a parcial, consultada às 17h17 de hoje, Duda é a mais votada para permanecer no reality rural, com 43,46% dos votos.

Em segundo lugar aparece Walério, com 38,31%, seguido por Renata, que soma apenas 18,23% e surge como a mais ameaçada de deixar o confinamento.


