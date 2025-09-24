"A Fazenda 17": Prova do Fazendeiro tem desafio de matemática com peões fantasiados; saiba o que rola nesta quarta (24)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dudu, Fabiano e Gabily disputam a liderança em A Fazenda 17 em uma prova que exige agilidade, estratégia e rapidez nos cálculos.

A Fazenda 17 promete mais uma noite de adrenalina nesta quarta-feira (24). Dudu Camargo, Fabiano Moraes e Gabily se enfrentam na tão aguardada Prova do Fazendeiro, que vai decidir quem assume o comando do reality e, de quebra, escapa da temida Roça.

Dessa vez, os peões terão que mostrar que não são bons apenas em tretas, convivência e afazeres rurais: o desafio vai exigir raciocínio rápido e habilidade com números.

Para deixar tudo ainda mais divertido, os três vão disputar a prova fantasiados de galinhos, em uma dinâmica que mistura humor, estratégia e agilidade.

O desafio funciona por rodadas. Os participantes precisam se jogar em um tablado cheio de marcações numéricas, escolhendo a resposta certa para os cálculos apresentados. Quanto mais rápido acertarem, mais pontos acumulam.

No fim, quem somar a maior pontuação conquista o cobiçado chapéu de Fazendeiro e garante poder no jogo, além de escapar da eliminação.

Será que Dudu, Fabiano ou Gabily vai conseguir virar o jogo e assumir a liderança? O reinado de Rayane chega ao fim, e o público já está ansioso para descobrir quem será o próximo a mandar e desmandar na sede.

