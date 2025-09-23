Infiltrados de A Fazenda 17: Carol e Matheus têm destino definido hoje (23)
Carol Lekker e Matheus Martins chegam ao fim da missão secreta; público e peões descobrem se eles levam o prêmio de R$ 45 mil.
Clique aqui e escute a matéria
Os infiltrados de A Fazenda 17, Carol Lekker e Matheus Martins, terão seu destino definido nesta terça-feira (23), durante a formação da Roça.
A dinâmica dos impostores, que manteve os peões e o público curiosos, chega ao fim, e o público finalmente saberá se eles conseguiram levar os R$ 45 mil do prêmio — valor menor do que os R$ 50 mil iniciais, já que ambos não completaram uma de suas tarefas.
ENQUETE A FAZENDA 17: Quem é o favorito para ganhar A Fazenda?
Durante sua participação, os infiltrados precisaram cumprir missões secretas sem serem descobertos pelos colegas.
Carol teve que pedir comida do prato de outros peões em três ocasiões, enquanto Matheus precisava cantar a música “Macarena”, sempre que ouvia um sinal de microfone. O não cumprimento de cada missão resultou na perda de R$ 5 mil do prêmio final.
Nesta terça-feira, os peões foram chamados para dar seus palpites sobre quem eram os infiltrados. Se cinco ou mais participantes acertarem os nomes de Carol e Matheus, o prêmio é dividido entre eles. Caso contrário, os impostores ficam com a quantia.
Após saírem da sede, Carol e Matheus participarão do programa Hoje em Dia, na manhã de quarta-feira (24), para revelar todos os bastidores de suas missões secretas e contar como foi a experiência como infiltrados.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Fãs não querem que eles saiam do programa
Fora do reality, a atuação dos impostores movimentou a internet. Carol chamou atenção com sua energia e treta com Rayane Figliuzzi, enquanto Matheus virou assunto por seu envolvimento com Duda Wendling.
Fãs do público inclusive criaram a hashtag #CarelliDeixaOsInfiltrados, pedindo ao diretor do programa mais uma chance para os dois permanecerem no jogo.
A dinâmica dos infiltrados é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, e os próximos capítulos prometem revelar se Carol e Matheus conseguirão sair da sede com o prêmio e o reconhecimento do público.