A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Guilherme Boury gera incômodo ao criticar colegas e é acusado de estar "abusadinho"

O ator Guilherme Boury entrou em atrito com as colegas de confinamento após um comentário sobre a forma como Duda Wendling lavou a louça do almoço.

Por Bruna Oliveira Publicado em 23/09/2025 às 17:29
Peoas reclamam de Guilherme Boury
Peoas reclamam de Guilherme Boury - Reprodução/Instagram

Os conflitos sobre divisão de tarefas seguem movimentando a rotina em A Fazenda 17.

Nesta quarta-feira (24), o ator Guilherme Boury entrou em atrito com as colegas de confinamento após um comentário sobre a forma como Duda Wendling lavou a louça do almoço.

A jovem atriz, que já vinha sendo apontada por alguns peões como uma das menos dedicadas às atividades da casa, resolveu assumir o pós-refeição, mas acabou ouvindo a crítica do ator: segundo ele, Duda "lavou igual a cara".

A observação gerou mal-estar imediato. Carol Lekker saiu em defesa da colega e rebateu a postura de Guilherme, acusando-o de querer chamar atenção para si.

"Tá muito abusadinho, tá querendo ir para Roça", disparou a Miss Bumbum, aumentando ainda mais o clima de tensão entre os participantes.

Quem são os participantes de A Fazenda 17?

  1. Will Guimarães, DJ e modelo
  2. Creo Kellab, ator
  3. Matheus MArtins, ator, modelo e DJ
  4. Maria Caporusso, influenciadora e empresária
  5. Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes
  6. Guilherme Boury, ator
  7. Gabily, cantora
  8. Carol Lekker, miss bumbum 2022
  9. Renata Müller, criadora de conteúdo
  10. Walério Araújo, estilista
  11. Fernando Sampaio, ator
  12. Michelle Barros, jornalista e apresentadora
  13. Kathy Maravilha, dançarina
  14. Támiris Assîs, ex de Davi Brito
  15. Wallas Arrais, cantor de forró
  16. Yoná Sousa
  17. Fabiano Moraes, pai de Viih Tube
  18. Dudu Camargo, apresentador e jornalista
  19. Rayane Figliuzi, namorada de Belo
  20. Shia Phoenix, ator
  21. Luiz Mesquita, lutador
  22. Martina Sanzi, criadora de conteúdo
  23. Toninho Tornado, humorista
  24. Nizam Hayek, ex-BBB
  25. Gabriela Spanic, atriz
  26. Duda Wendling, atriz

