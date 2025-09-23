A Fazenda 17: Guilherme Boury gera incômodo ao criticar colegas e é acusado de estar "abusadinho"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ator Guilherme Boury entrou em atrito com as colegas de confinamento após um comentário sobre a forma como Duda Wendling lavou a louça do almoço.

Os conflitos sobre divisão de tarefas seguem movimentando a rotina em A Fazenda 17.

Nesta quarta-feira (24), o ator Guilherme Boury entrou em atrito com as colegas de confinamento após um comentário sobre a forma como Duda Wendling lavou a louça do almoço.

A jovem atriz, que já vinha sendo apontada por alguns peões como uma das menos dedicadas às atividades da casa, resolveu assumir o pós-refeição, mas acabou ouvindo a crítica do ator: segundo ele, Duda "lavou igual a cara".

A observação gerou mal-estar imediato. Carol Lekker saiu em defesa da colega e rebateu a postura de Guilherme, acusando-o de querer chamar atenção para si.

"Tá muito abusadinho, tá querendo ir para Roça", disparou a Miss Bumbum, aumentando ainda mais o clima de tensão entre os participantes.

Quem são os participantes de A Fazenda 17?