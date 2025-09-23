A Fazenda 17: Guilherme Boury gera incômodo ao criticar colegas e é acusado de estar "abusadinho"
O ator Guilherme Boury entrou em atrito com as colegas de confinamento após um comentário sobre a forma como Duda Wendling lavou a louça do almoço.
Nesta quarta-feira (24), o ator Guilherme Boury entrou em atrito com as colegas de confinamento após um comentário sobre a forma como Duda Wendling lavou a louça do almoço.
A jovem atriz, que já vinha sendo apontada por alguns peões como uma das menos dedicadas às atividades da casa, resolveu assumir o pós-refeição, mas acabou ouvindo a crítica do ator: segundo ele, Duda "lavou igual a cara".
A observação gerou mal-estar imediato. Carol Lekker saiu em defesa da colega e rebateu a postura de Guilherme, acusando-o de querer chamar atenção para si.
"Tá muito abusadinho, tá querendo ir para Roça", disparou a Miss Bumbum, aumentando ainda mais o clima de tensão entre os participantes.
Quem são os participantes de A Fazenda 17?
- Will Guimarães, DJ e modelo
- Creo Kellab, ator
- Matheus MArtins, ator, modelo e DJ
- Maria Caporusso, influenciadora e empresária
- Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes
- Guilherme Boury, ator
- Gabily, cantora
- Carol Lekker, miss bumbum 2022
- Renata Müller, criadora de conteúdo
- Walério Araújo, estilista
- Fernando Sampaio, ator
- Michelle Barros, jornalista e apresentadora
- Kathy Maravilha, dançarina
- Támiris Assîs, ex de Davi Brito
- Wallas Arrais, cantor de forró
- Yoná Sousa
- Fabiano Moraes, pai de Viih Tube
- Dudu Camargo, apresentador e jornalista
- Rayane Figliuzi, namorada de Belo
- Shia Phoenix, ator
- Luiz Mesquita, lutador
- Martina Sanzi, criadora de conteúdo
- Toninho Tornado, humorista
- Nizam Hayek, ex-BBB
- Gabriela Spanic, atriz
- Duda Wendling, atriz