Fabiano Moraes arma contra Dudu Camargo e promete fogo na Roça

Após desentendimentos com Dudu e Nizam, Fabiano revela estratégia a Gabily e garante que a votação de terça (23) será decisiva no jogo.

As estratégias seguem pegando fogo em A Fazenda 17! Depois de se envolver em uma confusão com Dudu Camargo e Nizam Hayek, Fabiano Moraes decidiu contra-atacar e já deixou claro qual será seu próximo passo no jogo.

O publicitário, que se sentiu alvo de armações na sede, abriu o jogo com Gabily e afirmou que, caso seja o mais votado pela casa, vai puxar Dudu direto da Baia para a Roça. A revelação surpreendeu a cantora, que viu a decisão como uma resposta às atitudes do jornalista dentro do reality.

“Pode espalhar lá na roda, eu vou puxar ele”, garantiu Fabiano, convicto de que sua escolha é a mais justa diante das movimentações que observou nos últimos dias. Ele ainda destacou que não pretende comprometer sua palavra com Gabily, que já havia demonstrado preocupação com os rumos da votação.

Durante o papo, os dois também falaram sobre possíveis desdobramentos da formação da Roça. Enquanto Gabily sugeriu uma escolha mais estratégica, Fabiano foi enfático: “A Yoná sai”.

Com esse cenário, a próxima formação promete ser explosiva, e a sede deve pegar fogo com os novos embates que se aproximam.

A Roça acontece nesta terça-feira (23), e o clima promete ser de pura tensão.

Que horas começa A Fazenda 17?

A Fazenda 17 vai ao ar de segunda a domingo, às 22h30, na tela da Record.

