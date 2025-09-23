A Fazenda 17: 'Está aqui por causa de macho', diz Carol Lekker a Rayane durante discussão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Carol Lekker e Rayane Figliuzzi entraram em conflito e acabaram protagonizando uma das brigas mais intensas da temporada até agora

A manhã desta terça-feira (23) foi marcada por uma forte troca de acusações em A Fazenda 17.

Em meio a um debate sobre a divisão de camas e responsabilidades dentro da casa, Carol Lekker e Rayane Figliuzzi entraram em conflito e acabaram protagonizando uma das brigas mais intensas da temporada até agora.

A tensão começou quando a fazendeira da semana, Rayane, cobrou mais colaboração nas tarefas. Carol, incomodada com o tom da cobrança, reagiu de imediato e partiu para o confronto direto.

A Miss Bumbum levou a discussão para além do confinamento ao citar o relacionamento da adversária com o cantor Belo e ainda trazer à tona supostos episódios externos.

"Eu estou aqui por quem eu sou. Você está aqui por causa de macho", disparou, deixando os peões em volta em clima de constrangimento.

A cena movimentou os ânimos da casa e promete repercutir nos próximos dias, já que as duas participantes seguem em lados opostos no jogo e acumulando desavenças desde os primeiros momentos da edição.