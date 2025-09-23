A Fazenda 17: 'Está aqui por causa de macho', diz Carol Lekker a Rayane durante discussão
Carol Lekker e Rayane Figliuzzi entraram em conflito e acabaram protagonizando uma das brigas mais intensas da temporada até agora
Por
Bruna Oliveira
Publicado em 23/09/2025 às 15:28
| Atualizado em 23/09/2025 às 15:32
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A manhã desta terça-feira (23) foi marcada por uma forte troca de acusações em A Fazenda 17.
Em meio a um debate sobre a divisão de camas e responsabilidades dentro da casa, Carol Lekker e Rayane Figliuzzi entraram em conflito e acabaram protagonizando uma das brigas mais intensas da temporada até agora.
A tensão começou quando a fazendeira da semana, Rayane, cobrou mais colaboração nas tarefas. Carol, incomodada com o tom da cobrança, reagiu de imediato e partiu para o confronto direto.
A Miss Bumbum levou a discussão para além do confinamento ao citar o relacionamento da adversária com o cantor Belo e ainda trazer à tona supostos episódios externos.
"Eu estou aqui por quem eu sou. Você está aqui por causa de macho", disparou, deixando os peões em volta em clima de constrangimento.
A cena movimentou os ânimos da casa e promete repercutir nos próximos dias, já que as duas participantes seguem em lados opostos no jogo e acumulando desavenças desde os primeiros momentos da edição.