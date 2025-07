Que horas começa 'Chef de Alto Nível'? Saiba o que vai rolar no programa desta terça (29)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A temperatura vai subir mais uma vez na cozinha do reality Chef de Alto Nível, que exibe nesta terça-feira (29) mais um episódio inédito e cheio de tensão.

A atração vai ao ar logo após a novela Vale Tudo, na TV Globo, trazendo o segundo desafio em grupo da temporada, com avaliação individual decisiva.

CHEF DE ALTO NÍVEL 2025: Quem é o favorito para ganhar o reality?

O que vai acontecer no episódio de hoje?

Nesta fase da competição, os times seguem divididos em três cozinhas de níveis diferentes: topo, meio e porão.

O desempenho individual dos cozinheiros será o fator-chave do episódio. Cada participante terá que criar seu próprio prato, e aquele que apresentar o melhor da noite garantirá imunidade na próxima rodada — além de salvar todo o seu time do temido risco de eliminação.

O time de Renata Vanzetto, vencedor do último desafio, assume a cozinha mais privilegiada: o topo. Já o grupo de Jefferson Rueda atua no nível intermediário, enquanto os pupilos de Alex Atala encaram a pressão extra do porão, após a eliminação do participante Gilmar Francisco no episódio anterior.

Ao fim da prova, os mentores dos times que não vencerem indicarão os dois piores desempenhos para o desafio eliminatório, em que mais um cozinheiro deixará o reality.