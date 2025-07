Quem saiu do Chef de Alto Nível nesta terça (22)? Três profissionais dão adeus à disputa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com provas intensas em diferentes cozinhas da torre, reality culinário segue testando estratégia, técnica e criatividade dos competidores

O fogo pegou na terceira semana de “Chef de Alto Nível”! Exibido nesta terça-feira (22), o novo episódio do reality culinário da TV Globo contou com mais uma leva de provas intensas e emocionantes — e, claro, mais três despedidas dolorosas entre os participantes profissionais.

A disputa, que coloca frente a frente cozinheiros amadores, profissionais e talentos da internet, chegou à vez dos profissionais encararem os desafios em cada um dos três níveis da imponente Torre das Cozinhas.

Cada andar apresenta uma estrutura diferente, exigindo dos competidores mais do que técnica: é preciso criatividade, agilidade e sangue-frio.

Na etapa inicial, realizada no porão — o ambiente com menos recursos e maior pressão — os participantes tiveram só 30 segundos para coletar ingredientes e, a partir disso, surpreender com sabores e apresentações.

Quem saiu do Chef de Alto Nível nesta terça (22)?

Sob o olhar atento dos chefs mentores e de Ana Maria Braga, a primeira eliminação da noite foi anunciada: Adriana Veloso deixou a competição.

Em seguida, os cozinheiros subiram para o segundo nível da torre, uma cozinha que celebra os sabores do Brasil e conta com mais recursos.

A nova prova exigiu repertório e identidade gastronômica. Mas, infelizmente, Kelma Zenaide não conseguiu se manter na disputa e também foi eliminada.

O último desafio da noite aconteceu no topo da torre — a cozinha mais moderna e tecnológica do reality. Lá, os seis remanescentes lutaram por uma das cinco vagas restantes. No final da rodada, foi a vez de Rodrigo se despedir da competição.

Com essas saídas, a categoria dos profissionais já começa a tomar forma para a próxima fase do Chef de Alto Nível, que continua surpreendendo com seu formato inovador e a tensão crescente a cada episódio.

O reality é exibido às terças e quintas-feiras na Globo, após a novela Vale Tudo, e conta também com reprises no GNT e cobertura completa no portal Receitas.