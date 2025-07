Que horas começa Chef de Alto Nível? Reality estreia hoje na Globo; saiba o que vai rolar no programa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Comandado por Ana Maria Braga, novo reality de gastronomia chega com tudo na tela da Globo e promete tensão e sabores surpreendentes

Prepare-se para uma experiência culinária de tirar o fôlego! A TV Globo estreia nesta terça-feira (15) o aguardado reality “Chef de Alto Nível”, e a pergunta que não quer calar é: que horas começa? A resposta: logo após a exibição de “Vale Tudo”, na faixa nobre da programação.

Com apresentação de Ana Maria Braga e os renomados mentores Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda, o programa chega ao Brasil inspirado no sucesso internacional Next Level Chef, criado por ninguém menos que Gordon Ramsay, que já mandou seu recado aos brasileiros:

“Olá, Brasil! Aqui é Gordon Ramsay! Salve, incrível Ana Maria Braga! Desejo a você uma estreia espetacular do novo reality de gastronomia da TV Globo, a versão brasileira de Next Level Chef. Eu não poderia estar mais feliz. Preparem-se, esse programa vai ser de alto nível! Vai ser intenso, com desafios incríveis, pratos arrojados e só o chef mais brilhante vai chegar ao topo. Estou ansioso para ver o que vocês criaram. Ana Maria e chefs mentores, muito sucesso! Vocês aí no Brasil, acreditem: vão se apaixonar!”, disse o chef britânico.

O que vai rolar no primeiro dia do Chef de Alto Nível?

Na estreia, os competidores da fase amadora encaram provas divididas em três cozinhas com níveis distintos de estrutura – desde o porão com poucos recursos até o topo da torre com equipamentos de última geração.

Os primeiros participantes a encarar o fogão são Bruno Sutil, Dih Vidal, Erickson Blun, Flan Souza, Gilmar Francisco, Júlio Nieps, Luiza Soares e Marina Cabral.

A dinâmica começa intensa: três provas, três cozinhas e uma eliminação por andar. Ao final do episódio, apenas cinco seguem para a próxima etapa, quando serão divididos entre os times Atala, Rueda e Vanzetto.

E para quem não conseguir assistir ao vivo na Globo, não tem problema! O reality também será exibido no GNT às quartas e sextas-feiras, às 21h15, e o spin-off “Cozinha de Alto Nível” vai ao ar às sextas, às 22h30, a partir do dia 18, com foco nos bastidores e nos mentores.

Além disso, o portal Receitas, ambiente digital oficial do programa, oferece entrevistas, spoilers, tutoriais dos pratos e muito mais — incluindo o Papo de Alto Nível com Arthur Paek, que conversa com os eliminados logo após cada episódio.

Então marque na agenda e prepare o apetite: hoje tem estreia de peso na telinha!