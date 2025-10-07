Horário novela Vale Tudo hoje (07/10): Polícia aponta suspeitos de matar Odete Roitman

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Odete Roitman está morta em "Vale Tudo"! A grande vilã da novela foi assassinada a tiros e começa a corrida para encontrar o culpado.

Quem matou Odete Roitman em "Vale Tudo"?

A grande vilã da trama encontrou seu fim no capítulo de terça (6) e o cerco da polícia aperta em torno dos suspeitos. Saiba tudo!

Resumo da novela Vale Tudo hoje (07/10)

Odete é encontrada morta em seu quarto de hotel. Raquel e Ivan desconfiam de Maria de Fátima. Freitas recebe uma ligação informando sobre a morte de Odete. Afonso e Heleninha indicam Marco Aurélio para substituir Odete na presidência da TCA. Depois de olhar as imagens das câmeras de segurança do hotel, o delegado Mauro identifica as pessoas suspeitas de terem tirado a vida de Odete.

Resumo de Vale Tudo - amanhã (07/10)

Todos se arrumam para o enterro de Odete. Marco Aurélio tenta tranquilizar Leila. Raquel e Poliana comemoram um novo contrato com uma empresa multinacional. Bartolomeu pede para Fernanda prestar atenção às pessoas durante a cerimônia do enterro de Odete. Consuelo estranha a atitude de Freitas de entrar na sala de Odete. Maria de Fátima e César trocam acusações pela morte de Odete. Marco Aurélio diz a Leila que ela precisa confiar nele. O delegado Mauro inicia os depoimentos sobre o assassinato de Odete.

Fonte: Gshow

*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição

Que horas começa Vale Tudo hoje (07/10)?

"Vale Tudo" vai ao ar nesta terça-feira (07/10) às 21h20, após o Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar o Estrela da Casa.