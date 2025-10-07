Assassinato de Odete Roitman em Vale Tudo faz Globo bombar no Ibope
A cena icônica do assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch), que a Globo exibiu na última segunda-feira (6), fez a emissora disparar no ibope em todo o país. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
Na Grande São Paulo, principal praça de medição de audiência, o remake de Manuela Dias emplacou 30 pontos, entre 21h25 e 22h38. É o tão sonhado número que a emissora busca em suas tramas no horário nobre. Já no Rio de Janeiro, a trama mostrou sua potência, marcando 36 pontos, segundo dados do Kantar Ibope.
A trama também não fez feio em Recife. Por lá, obteve 34 pontos em sua audiência. O próximo desafio da emissora é manter a identidade do suposto assassino em segredo. Para isso, a Globo tem ameaçado levar até para a Justiça caso saiba que seus contratados têm passado informações para a imprensa.
Segundo a pesquisa Datafolha, o público não queria o assassinato da vilã. Muitos entrevistados preferiam que a Odete acabasse seus últimos anos de vida em completa miséria, algo distante de acontecer.