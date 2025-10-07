fechar
Observatório da Tv | Notícia

Assassinato de Odete Roitman em Vale Tudo faz Globo bombar no Ibope

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/10/2025 às 12:14
Assassinato de Odete Roitman em Vale Tudo faz Globo bombar no Ibope
Assassinato de Odete Roitman em Vale Tudo faz Globo bombar no Ibope - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A cena icônica do assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch), que a Globo exibiu na última segunda-feira (6), fez a emissora disparar no ibope em todo o país. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Na Grande São Paulo, principal praça de medição de audiência, o remake de Manuela Dias emplacou 30 pontos, entre 21h25 e 22h38. É o tão sonhado número que a emissora busca em suas tramas no horário nobre. Já no Rio de Janeiro, a trama mostrou sua potência, marcando 36 pontos, segundo dados do Kantar Ibope.

A trama também não fez feio em Recife. Por lá, obteve 34 pontos em sua audiência. O próximo desafio da emissora é manter a identidade do suposto assassino em segredo. Para isso, a Globo tem ameaçado levar até para a Justiça caso saiba que seus contratados têm passado informações para a imprensa.

Segundo a pesquisa Datafolha, o público não queria o assassinato da vilã. Muitos entrevistados preferiam que a Odete acabasse seus últimos anos de vida em completa miséria, algo distante de acontecer.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Flávio Ricco: Globo dá aula de como fazer e faturar com merchandising em Vale Tudo
Novela

Flávio Ricco: Globo dá aula de como fazer e faturar com merchandising em Vale Tudo
Vale Tudo: Web detona cena da morte de Odete Roitman: ‘Pavorosa’
odete roitman

Vale Tudo: Web detona cena da morte de Odete Roitman: ‘Pavorosa’

Compartilhe

Tags