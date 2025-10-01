Vale Tudo bate recorde nacional de audiência com Heleninha e Leonardo
Com reencontro entre Heleninha e Leonardo, "Vale Tudo" disparou! A novela alcançou índices de audiência que não eram vistos há quase dois anos.
"Vale Tudo" se supera na audiência!
O capítulo da terça-feira (30/09) viu a grande descoberta de Heleninha (Paolla Oliveira), que se deparou seu irmão Leonardo (Guilherme Magon), dado como morto há anos.
O momento garantiu mais um pico de audiência para a novela, que já chegou a trepidar nos números em seu início.
Vale Tudo bate pico de audiência no PNT
Na terça (30), "Vale Tudo" bateu seu recorde de audiência no Painel Nacional de Televisão (PNT), que computa os números das principais capitais do país.
A novela registrou 30 pontos, a maior média de audiência de uma novela das 21h desde o mês de janeiro de 2024, segundo O Globo.
Números assim não eram vistos desde "Terra e Paixão", de Walcyr Carrasco, que não foram igualados pelas sucessoras "Renascer" e "Mania de Você".
Em São Paulo, a novela igualou seu recorde anterior, de 29 pontos, com pico de 30,2 pontos. Na capital paulista, a trama acumula média de cerca de 23 pontos.
É possível que novos recordes estejam a caminho com a exibição da morte de Odete Roitman, marcada para o capítulo do próximo dia 6 de outubro. O final está marcado para 17 de outubro.