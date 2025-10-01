fechar
Vale Tudo | Notícia

Ana Clara vai morrer em Vale Tudo? Entenda o que aconteceu com a personagem

Afinal, o que aconteceu com Ana Clara em "Vale Tudo"? Ela morreu mesmo? Entenda desfecho da personagem de Samantha Jones após tiro dado por Odete.

Por Thallys Menezes Publicado em 01/10/2025 às 19:42
Samantha Jones
Samantha Jones - Reprodução/Globoplay

Clique aqui e escute a matéria

Capítulos explosivos em "Vale Tudo"!

Nos últimos episódios da novela, Odete Roitman (Deborah Bloch) atirou na gananciosa Ana Clara (Samantha Jones).

A vlã deixou a jovem chantagista para morrer na casa em que vivia com Leonardo (Guilherme Magon).

Após o tiro, Ana Clara ainda conseguiu falar com Fátima (Bella Campos), que entrou em contato com Heleninha (Paolla Campos).

A artista plástica finalmente chegou ao local, e, além de descobrir a amiga baleada e ensanguentada, descobriu que o irmão está vivo. 

Porém, muitos internautas ficaram em dúvida se Ana Clara, de fato, morreu com o tiro de Odete. Entenda!

O que acontece com Ana Clara em Vale Tudo?

O destino de Ana Clara ficou um pouco vago no capítulo, uma vez que Heleninha não chegou a confirmar a morte da amiga.

Porém, Ana Clara de fato morreu por conta do tiro em "Vale Tudo", segundo o Extra. Não há confirmação, mas é possível que a personagem ainda apareça em flashbacks até o fim da novela.

Agora, por meio de Heleninha, todos descobrirão que Leonardo, herdeiro da família Roitman que, secretamente, ainda está vivo.

Leia Também

Quando acaba Vale Tudo?

"Vale Tudo" chega ao fim no próximo dia 17 de outubro, uma sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no dia 18.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Web fica histérica com reencontro de Heleninha e Leonardo em Vale Tudo: ‘Que cena Brasil!’
Leonardo

Web fica histérica com reencontro de Heleninha e Leonardo em Vale Tudo: ‘Que cena Brasil!’
Que horas começa Vale Tudo hoje (01/10): Heleninha revela o irmão Leonardo para os Roitman!
vale tudo

Que horas começa Vale Tudo hoje (01/10): Heleninha revela o irmão Leonardo para os Roitman!

Compartilhe

Tags