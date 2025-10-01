Ana Clara vai morrer em Vale Tudo? Entenda o que aconteceu com a personagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Afinal, o que aconteceu com Ana Clara em "Vale Tudo"? Ela morreu mesmo? Entenda desfecho da personagem de Samantha Jones após tiro dado por Odete.

Capítulos explosivos em "Vale Tudo"!

Nos últimos episódios da novela, Odete Roitman (Deborah Bloch) atirou na gananciosa Ana Clara (Samantha Jones).

A vlã deixou a jovem chantagista para morrer na casa em que vivia com Leonardo (Guilherme Magon).

Após o tiro, Ana Clara ainda conseguiu falar com Fátima (Bella Campos), que entrou em contato com Heleninha (Paolla Campos).

A artista plástica finalmente chegou ao local, e, além de descobrir a amiga baleada e ensanguentada, descobriu que o irmão está vivo.

Porém, muitos internautas ficaram em dúvida se Ana Clara, de fato, morreu com o tiro de Odete. Entenda!

O que acontece com Ana Clara em Vale Tudo?

O destino de Ana Clara ficou um pouco vago no capítulo, uma vez que Heleninha não chegou a confirmar a morte da amiga.

Porém, Ana Clara de fato morreu por conta do tiro em "Vale Tudo", segundo o Extra. Não há confirmação, mas é possível que a personagem ainda apareça em flashbacks até o fim da novela.

Agora, por meio de Heleninha, todos descobrirão que Leonardo, herdeiro da família Roitman que, secretamente, ainda está vivo.

Quando acaba Vale Tudo?

"Vale Tudo" chega ao fim no próximo dia 17 de outubro, uma sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no dia 18.