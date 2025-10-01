Que horas começa Vale Tudo hoje (01/10): Heleninha revela o irmão Leonardo para os Roitman!
Os Roitman finalmente descobrirão o grande segredo de Odete em "Vale Tudo"! Graças a Fátima, Heleninha já sabe que Leonardo está vivo; saiba tudo
A verdade finalmente vem à tona em "Vale Tudo"!
Após capítulos e capítulos de suspense, Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) descobrirá o grande segredo de Odete (Deborah Bloch): Leonardo (Guilherme Magon), primogênito da família, está vivo. Saiba tudo!
Resumo da novela Vale Tudo hoje (01/10)
Maria de Fátima alerta César sobre Leonardo, e o perigo que corre com Odete. César fica assustado com a forma com que Odete se refere a Leonardo. Maria de Fátima pede abrigo a Raquel.
Resumo de Vale Tudo - amanhã (02/10)
Heleninha conta a sua versão sobre o acidente e de como Odete a culpou pela morte de Leonardo. Todos da família relatam suas versões sobre o que aconteceu no dia em que Leonardo teria morrido. Afonso comunica a Odete que não é mais seu filho.
Fonte: Resumo das Novelas e CNN.
*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição
Horário Vale Tudo hoje (01/10)
"Vale Tudo" vai ao ar nesta quarta-feira (01/10) às 20h35, após o Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar o Futebol na Globo.