fechar
Vale Tudo |

Que horas começa Vale Tudo hoje (01/10): Heleninha revela o irmão Leonardo para os Roitman!

Os Roitman finalmente descobrirão o grande segredo de Odete em "Vale Tudo"! Graças a Fátima, Heleninha já sabe que Leonardo está vivo; saiba tudo

Por Thallys Menezes Publicado em 01/10/2025 às 19:08
Heleninha e Leonardo em "Vale Tudo"
Heleninha e Leonardo em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

A verdade finalmente vem à tona em "Vale Tudo"!

Após capítulos e capítulos de suspense, Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) descobrirá o grande segredo de Odete (Deborah Bloch): Leonardo (Guilherme Magon), primogênito da família, está vivo. Saiba tudo!

Resumo da novela Vale Tudo hoje (01/10)

Maria de Fátima alerta César sobre Leonardo, e o perigo que corre com Odete. César fica assustado com a forma com que Odete se refere a Leonardo. Maria de Fátima pede abrigo a Raquel.

Leia Também

Resumo de Vale Tudo - amanhã (02/10)

Heleninha conta a sua versão sobre o acidente e de como Odete a culpou pela morte de Leonardo. Todos da família relatam suas versões sobre o que aconteceu no dia em que Leonardo teria morrido. Afonso comunica a Odete que não é mais seu filho.

Fonte: Resumo das Novelas e CNN.

*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição

Horário Vale Tudo hoje (01/10)

"Vale Tudo" vai ao ar nesta quarta-feira (01/10) às 20h35, após o Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar o Futebol na Globo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Web fica histérica com reencontro de Heleninha e Leonardo em Vale Tudo: ‘Que cena Brasil!’
Leonardo

Web fica histérica com reencontro de Heleninha e Leonardo em Vale Tudo: ‘Que cena Brasil!’
Casa caiu? Prisão de Marco Aurélio é dada como certa em Vale Tudo
agnews

Casa caiu? Prisão de Marco Aurélio é dada como certa em Vale Tudo

Compartilhe

Tags