Taís Araújo fala sobre final de Raquel em Vale Tudo: "Mudou um pouco"
Qual será o desfecho da protagonista de "Vale Tudo"? Após críticas aos rumos de Raquel, Taís Araújo abre o jogo sobre o destino da personagem.
Clique aqui e escute a matéria
O que será de Raquel em "Vale Tudo"?
Com fim marcado para 17 de outubro, a novela das nove da Globo deu o que falar com os rumos dados à protagonista interpretada por Taís Araújo.
Ao contrário da versão original, a personagem sofreu um golpe e não chegou a ficar rica, retornando à venda de sanduíches na praia.
Após dizer publicamente que estava frustrada com os rumos de Raquel, Taís falou mais uma vez sobre o desfecho da personagem.
Taís Araújo abre o jogo sobre destino de Raquel
Em entrevista à Quem, Taís Araújo revelou que gravará em breve as últimas cenas da personagem, após retornar da Paris Fashion Week.
Perguntada pela publicação, ela elogiou o desfecho da personagem. "É um final bonito. É, acho que o final da Raquel é o final que ela merecia ter. Não posso dizer muita coisa, mas estou feliz", disse.
A atriz revela que o desfecho não está distante do que esperava. "Mudou um pouco, mas a estrutura está lá, isso é isso que eu acho importante, a estrutura está lá. Então nada que vá ferir a estrutura", revelou.
Taís revela que enxerga Raquel como uma das três personagens mais importantes de sua carreira. "Esse nível de atuação que consegui alcançar, com muito trabalho, muito ensaio, muita gente, muitos preparadores", disse.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Mergulhei muito profundamente no estudo dessa personagem. Eu acho que em termos de atuação, sim, talvez ela seja a mais importante, porque ela vem também com algo que [a novela da Manchete] Xica da Silva não tinha, que é maturidade, bagagem e estudo. [Em "Xica da Silva"] eu só tinha 17 anos. Então, 30 anos depois, ela vem mostrando o que aprendi", concluiu.
Qual será o final de Raquel em Vale Tudo?
Segundo o Notícias da TV, Raquel se casará com Ivan no fim da trama e finalmente enriquecerá com o suor de seu trabalho. A ex-cozinheira, inclusive, passará a morar em uma mansão.
Outras informações revelam ainda que ela deve terminar a novela cuidando de Salvador, filho de Maria de Fátima (Bella Campos), que será abandonado pela mãe.
Todos esses detalhes estavam presentes no desfecho da personagem na versão original, quando foi interpretada por Regina Duarte.