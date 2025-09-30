Horário Vale Tudo hoje (30/09): Heleninha descobre que Leonardo está vivo!
"Vale Tudo" promete emoções fortíssimas hoje (30)! Heleninha deve descobrir o grande segredo da mãe: Leonardo, seu irmão, está vivo.
A verdade finalmente vem à tona em "Vale Tudo"!
Após capítulos e capítulos de suspense, Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) descobrirá o grande segredo de Odete (Deborah Bloch): Leonardo (Guilherme Magon), primogênito da família, está vivo. Saiba tudo!
Resumo da novela Vale Tudo hoje (30/09)
Bartolomeu incentiva Ivan a pedir Raquel em casamento. Heleninha decide ir ao encontro de Ana Clara com Jarbas. Heleninha descobre que Leonardo está vivo. Maria de Fátima sente medo e pede a Olavo para ficar em seu apartamento. Heleninha pede para Celina reunir toda a família em sua casa. Raquel aceita o pedido de casamento de Ivan.
Resumo de Vale Tudo - amanhã (01/10)
Maria de Fátima alerta César sobre Leonardo, e o perigo que corre com Odete. César fica assustado com a forma com que Odete se refere a Leonardo. Maria de Fátima pede abrigo a Raquel.
Fonte: Resumo das Novelas e CNN.
*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição
Que horas começa Vale Tudo hoje (30/09)?
"Vale Tudo" vai ao ar nesta terça-feira (30/09) às 21h20, após o Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar o reality show Estrela da Casa.