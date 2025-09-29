fechar
Vale Tudo: Heleninha é presa pelo assassinato de Odete Roitman

Acusada de matar Odete Roitman, Heleninha vai parar atrás das grades em "Vale Tudo" após surgimento de prova comprometedora; saiba tudo.

Por Thallys Menezes Publicado em 29/09/2025 às 18:49
Heleninha em "Vale Tudo"
Heleninha em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo

Heleninha passará por maus bocados em "Vale Tudo"!

Após sofrer diversos baques por conta do alcoolismo no decorrer da trama, a personagem de Paolla Oliveira mais uma vez se verá no olho do furacão após a morte da mãe, a poderosa Odete Roitman (Deborah Bloch).

A mãe de Tiago (Pedro Waddington) acabará como uma das suspeitas do crime. 

Vale Tudo: Heleninha é acusada de matar Odete

No capítulo do próximo dia 6 de outubro, Odete será assassinada a tiros em um quarto do Copacabana Palace. A identidade do assassino deve ser mantida em segredo até o último capítulo.

Na arma utilizada para matar a dona da TCA, haverá digitais de Heleninha e Celina (Malu Galli). Conforme avançam as investigações, Heleninha acaba presa pela morte da mãe, segundo o site Resumo das Novelas.

O crime acontecerá após Heleninha e toda a família Roitman descobrirem que Leonardo está vivo, o que seria uma motivação da artista plástica para o crime.

Ainda não está confirmado se Heleninha será, de fato, a assassina de Odete no remake. 

César (Cauã Reymond), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Leila (Carolina Dieckmmann) e Fátima (Bella Campos) também são suspeitos do crime e estarão presentes no hotel no momento dos tiros.

Na versão original de "Vale Tudo", Leila (Cássia Kis) foi a assassina.

