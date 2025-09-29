Vale Tudo: Heleninha é presa pelo assassinato de Odete Roitman
Acusada de matar Odete Roitman, Heleninha vai parar atrás das grades em "Vale Tudo" após surgimento de prova comprometedora; saiba tudo.
Heleninha passará por maus bocados em "Vale Tudo"!
Após sofrer diversos baques por conta do alcoolismo no decorrer da trama, a personagem de Paolla Oliveira mais uma vez se verá no olho do furacão após a morte da mãe, a poderosa Odete Roitman (Deborah Bloch).
A mãe de Tiago (Pedro Waddington) acabará como uma das suspeitas do crime.
Vale Tudo: Heleninha é acusada de matar Odete
No capítulo do próximo dia 6 de outubro, Odete será assassinada a tiros em um quarto do Copacabana Palace. A identidade do assassino deve ser mantida em segredo até o último capítulo.
Na arma utilizada para matar a dona da TCA, haverá digitais de Heleninha e Celina (Malu Galli). Conforme avançam as investigações, Heleninha acaba presa pela morte da mãe, segundo o site Resumo das Novelas.
O crime acontecerá após Heleninha e toda a família Roitman descobrirem que Leonardo está vivo, o que seria uma motivação da artista plástica para o crime.
Ainda não está confirmado se Heleninha será, de fato, a assassina de Odete no remake.
César (Cauã Reymond), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Leila (Carolina Dieckmmann) e Fátima (Bella Campos) também são suspeitos do crime e estarão presentes no hotel no momento dos tiros.
Na versão original de "Vale Tudo", Leila (Cássia Kis) foi a assassina.