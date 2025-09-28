fechar
Muso de Vale Tudo, Cauã Reymond aparece suado em selfie e ganha elogios

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 28/09/2025 às 12:21
Cauã Reymond, o César de Vale Tudo, apareceu com a camisa encharcada de suor, em umas das selfies compartilhadas no seu perfil na rede social. Com o corpo musculoso, o global acumulou elogios dos seguidores.

“Prefiro sem roupa”, “Gatíssimo”, Socorro, Deus”, “Gatíssimo”, “Delícia”, “Lindo demais”, “Quem homem!”, “Eu prefiro todas”, “É um sabor mesmo! Misericórdia”, “Maravilhoso”, “Sem palavras”, foram alguns comentários.

Em uma recente entrevista, Cauã confessou que seu cuidado com a saúde vem desde a época da adolescência. Inclusive, o global já teve sua fase como modelo.

“Sempre fui atento a uma alimentação saudável. Como toda criança, minha avó batia tudo numa sopa para eu comer de tudo. Mas, já na pré-adolescência, comecei a comer melhor. Na adolescência, virei um atleta amador, aí eu comia muito bem. Sempre fui preocupado e cada vez mais aprendo a comer melhor e a fazer melhores combinações”, disse.

Cauã Reymond. Foto: Reprodução/Instagram

