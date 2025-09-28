Muso de Vale Tudo, Cauã Reymond aparece suado em selfie e ganha elogios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Cauã Reymond, o César de Vale Tudo, apareceu com a camisa encharcada de suor, em umas das selfies compartilhadas no seu perfil na rede social. Com o corpo musculoso, o global acumulou elogios dos seguidores.

“Prefiro sem roupa”, “Gatíssimo”, Socorro, Deus”, “Gatíssimo”, “Delícia”, “Lindo demais”, “Quem homem!”, “Eu prefiro todas”, “É um sabor mesmo! Misericórdia”, “Maravilhoso”, “Sem palavras”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Após decepcionar os fãs, Ivete Sangalo reaparece nas redes sociais

Em uma recente entrevista, Cauã confessou que seu cuidado com a saúde vem desde a época da adolescência. Inclusive, o global já teve sua fase como modelo.

“Sempre fui atento a uma alimentação saudável. Como toda criança, minha avó batia tudo numa sopa para eu comer de tudo. Mas, já na pré-adolescência, comecei a comer melhor. Na adolescência, virei um atleta amador, aí eu comia muito bem. Sempre fui preocupado e cada vez mais aprendo a comer melhor e a fazer melhores combinações”, disse.

Cauã Reymond. Foto: Reprodução/Instagram

O post Muso de Vale Tudo, Cauã Reymond aparece suado em selfie e ganha elogios foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.