João Vicente de Castro revela bastidores de ‘Vale Tudo’ e rebate rumores de climão: “Deu pânico”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

João Vicente de Castro está no ar no remake de Vale Tudo, na pele de Renato Filipelli, e fez um balanço sobre a novela das nove da Globo, que já está na reta final.

Em entrevista à revista Quem, o ator considera que este é o trabalho da sua vida no reconhecimento público como ator, em meio a sua divisão com o folhetim assinado por Manuela Dias, além do programa Papo de Segunda, do GNT, a gestão do canal Porta dos Fundos, e o comando do podcast Não Importa.

Inicialmente, João Vicente de Castro afirmou ter sentido o peso da responsabilidade de assumir um papel de destaque no remake. “Deu um pânico inicial, pânico mesmo. Aquele tempo entre gravar as primeiras cenas e ir para o ar, fiquei realmente desesperado. Acho que o meu personagem da primeira versão para a segunda ganhou muito mais relevância durante a trama”, disse.

Apesar da enxurrada de críticas sobre Vale Tudo, o ator aclamou: “A novela é um grande acerto, o elenco é muito bom, a novela está cada vez ficando melhor, bateu recorde de faturamento”, declarou João, que afastou possíveis rumores de climão nos bastidores, ao contrário do que já foi noticiado pela imprensa.

“Nunca fiz uma novela com o clima péssimo. As minhas experiências foram todas muito boas. Sempre tive uma equipe que tira sarro, que brinca, que deixa o elenco relaxado. Acho que se eu fizesse mais, talvez eu não tivesse essa impressão, mas adoro fazer novela. Já estou vivendo um certo luto”, contou ele.

VEJA MAIS: No ar em ‘Vale Tudo’, João Vicente de Castro fala sobre vida sexual: “Dar prazer é meu verdadeiro prazer”

O post João Vicente de Castro revela bastidores de ‘Vale Tudo’ e rebate rumores de climão: “Deu pânico” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.