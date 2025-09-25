Globo vibra com audiência absurda do Brasileirão 2025
Clique aqui e escute a matéria
A Globo está em festa com as últimas rodadas no Campeonato Brasileiro. A audiência está em alta no PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede a audiência das 15 principais capitais do país.
Quem trouxe ótimos resultados para a emissora carioca foram as partidas de Flamengo x Vasco, Sport x Corinthians e Internacional x Grêmio. Conforme a Kantar Ibope, a Globo obteve 21 pontos em sua média no PNT. Segundo a coluna Outro Canal, do site F5, o resultado configura o maior resultado do Brasileirão no domingo desde dezembro.
Além dos ótimos índices na TV aberta, no YouTube, o GE TV já começa a dar trabalho para a CazéTV. O novo canal conseguiu atrair mais de 527 mil pessoas em sua média com Flamengo x Vasco, enquanto a sua concorrente “comeu poeira” com Cruzeiro x Rede Bull Bragantino.
No resumo da ópera, a Globo já conseguiu alcançar 131,6 milhões de pessoas, após essas 24 primeiras rodadas. Esse resultado, claro, engloba várias plataformas de mídia da emissora, como o novo GE TV, a TV Globo, o canal fechado esportivo SporTV e Premiere.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br