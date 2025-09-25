Vale Tudo: Mário Sérgio morre ao cair em armadilha de Odete
O jornalista vai morrer no lugar de Marco Aurélio! Saiba o que vai acontecer em breve nos próximos capítulos da novela das nove da TV Globo!
Mário Sérgio (Thomás Aquino) vai morrer nos próximos capítulos de “Vale Tudo”, novela das nove da TV Globo.
Na reta final da trama, o jornalista cairá em uma armadilha de Odete Roitman (Debora Bloch) para Marco Aurélio (Alexandre Nero) e morrerá no lugar dele.
A sequência deve ir ao ar a partir do capítulo do sábado (27).
Mário Sérgio vai se queixar de dor no corpo e Marco Aurélio oferecerá sua medicação. Mas o que ele não sabia era que o remédio havia sido trocado por Odete para envenená-lo.
Mário Sérgio começará a passar mal depois. Marieta (Cacá Ottoni), Consuêlo (Belize Pombal) e Freitas (Luis Lobianco) até tentarão ajudá-lo, mas o jornalista não vai resistir.
Pouco antes da morte, Mário Sérgio estará perto de desvendar o segredo de Odete sobre Leonardo.
Ele verá uma foto de Ana Clara (Samantha Jones) junto a Fátima (Bella Campos), o que despertará sua desconfiança.