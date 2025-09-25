fechar
Vale Tudo: Mário Sérgio morre ao cair em armadilha de Odete

O jornalista vai morrer no lugar de Marco Aurélio! Saiba o que vai acontecer em breve nos próximos capítulos da novela das nove da TV Globo!

Por Marilia Pessoa Publicado em 25/09/2025 às 14:17
Mário Sérgio e Odete em Vale Tudo 2025
Mário Sérgio e Odete em Vale Tudo 2025 - Reprodução/TV Globo

Mário Sérgio (Thomás Aquino) vai morrer nos próximos capítulos de “Vale Tudo, novela das nove da TV Globo.

Na reta final da trama, o jornalista cairá em uma armadilha de Odete Roitman (Debora Bloch) para Marco Aurélio (Alexandre Nero) e morrerá no lugar dele.
A sequência deve ir ao ar a partir do capítulo do sábado (27).

Mário Sérgio vai se queixar de dor no corpo e Marco Aurélio oferecerá sua medicação. Mas o que ele não sabia era que o remédio havia sido trocado por Odete para envenená-lo.

Mário Sérgio começará a passar mal depois. Marieta (Cacá Ottoni), Consuêlo (Belize Pombal) e Freitas (Luis Lobianco) até tentarão ajudá-lo, mas o jornalista não vai resistir.

Pouco antes da morte, Mário Sérgio estará perto de desvendar o segredo de Odete sobre Leonardo.

Ele verá uma foto de Ana Clara (Samantha Jones) junto a Fátima (Bella Campos), o que despertará sua desconfiança.

