Luís Salém desabafa sobre Eugênio de ‘Vale Tudo’: “Não tenho nada dele”

Luís Salém está no ar no remake de Vale Tudo, novela das nove da Globo, na pele de Eugênio, o mordomo da família Roitman.

“Não tenho nada dele”

Em entrevista ao jornal O Globo, o ator afirmou que não se reconhece, tampouco se identifica com a personalidade do seu personagem. “Eu não tenho nada de Eugênio, nada daquela pessoa doce. Não que eu não seja uma pessoa boa, mas eu olho para ele e não consigo me ver”, iniciou ele.

“Eu tentei construí-lo de forma muito solitária. É totalmente diferente de mim”, declarou Luís Salém. Na versão original de Vale Tudo, entre 1988 e 1989, o personagem foi interpretado por Sergio Mamberti (1939-2021), e ficou famoso pelas citações cinematográficas que fazia em suas aparições, mas não aconteceu o mesmo no remake – e rendeu críticas.

Salém, por sua vez, considerou como difícil que Eugênio seja o assassino de Odete Roitman (Debora Bloch), ao contrário das especulações. “Não vejo razões para o Eugênio fazer isso, mas adoraria gravar a cena. Quem não gostaria?”, disse o ator.

