fechar
Observatório da Tv | Notícia

Vale Tudo entra em clima de despedida e Debora Bloch mostra os bastidores na web

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/09/2025 às 16:58
Vale Tudo entra em clima de despedida e Debora Bloch mostra os bastidores na web
Vale Tudo entra em clima de despedida e Debora Bloch mostra os bastidores na web - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Debora Bloch, a Odete Roitman de Vale Tudo, postou uma galeria de fotos e vídeos já em clima de despedida da trama de Manuela Dias, que termina em outubro.

“Último dia gravando na TCA. Equipe querida!”, postou a atriz que relembrou vários momentos da malvada que caiu nas graças do público. Nos comentários, os seguidores da atriz lamentaram a morte da personagem.

“Manuela Dias, nunca te pedi nada! Salva a Odete”, “Não tem ninguém pra dar o golpe e deixar a novela até o natal, não?”, “Campanha não deixem Odete Roitman morrer”, “Vai demorar pra ter outra novela icônica igual a essa. O Brasil te ama, Odete”, “Atuação perfeita! A melhor atriz da novela”, foram alguns comentários.

Recentemente, em uma pesquisa do Datafolha, foi divulgado que os telespectadores preferem Odete Roitman pobre do que morta. Apenas 4% preferem a morte clássica da personagem.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Redescoberta de hobby desperta talento escondido em 1 signo
Signo

Redescoberta de hobby desperta talento escondido em 1 signo
Luís Salém desabafa sobre Eugênio de ‘Vale Tudo’: “Não tenho nada dele”
Globo

Luís Salém desabafa sobre Eugênio de ‘Vale Tudo’: “Não tenho nada dele”

Compartilhe

Tags