Vale Tudo: Segredo de Odete Roitman já tem data para ser revelado

Leonardo, o filho que a vilã esconde após acidente, finalmente será descoberto. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das nove

Por Marilia Pessoa Publicado em 22/09/2025 às 14:15
Odete Roitman em Vale Tudo
Odete Roitman em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Odete Roitman (Débora Bloch) terá seu maior segredo revelado nos capítulos da próxima semana de ‘Vale Tudo’, novela das nove da TV Globo.

Finalmente a ricaça será desmascarada e as pessoas ficarão sabendo a verdade suja sobre o acidente de Leonardo (Guilherme Magon).

Odete é a real culpada pelo que aconteceu, além de ter escondido o filho por anos.

O capítulo deve ir ao ar na quinta-feira, 2 de outubro.

A verdade é revelada depois que Odete tenta matar Ana Clara (Samantha Jones). A jovem pede socorro a Heleninha (Paolla Oliveira), que vai até a casa da amiga e encontra o irmão gêmeo, Leonardo.

Heleninha o leva para a mansão dos Roitman. A artista plástica conta o que realmente aconteceu no dia do acidente e expõe como Odete a culpou.

O ápice da revelação é a constatação de que Odete manteve o segredo de Leonardo, mesmo ciente de que ele poderia salvar a vida de Afonso.

