Vale Tudo: Segredo de Odete Roitman já tem data para ser revelado

Leonardo, o filho que a vilã esconde após acidente, finalmente será descoberto. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das nove

Odete Roitman (Débora Bloch) terá seu maior segredo revelado nos capítulos da próxima semana de ‘Vale Tudo’, novela das nove da TV Globo.

Finalmente a ricaça será desmascarada e as pessoas ficarão sabendo a verdade suja sobre o acidente de Leonardo (Guilherme Magon).

Odete é a real culpada pelo que aconteceu, além de ter escondido o filho por anos.

O capítulo deve ir ao ar na quinta-feira, 2 de outubro.

A verdade é revelada depois que Odete tenta matar Ana Clara (Samantha Jones). A jovem pede socorro a Heleninha (Paolla Oliveira), que vai até a casa da amiga e encontra o irmão gêmeo, Leonardo.

Heleninha o leva para a mansão dos Roitman. A artista plástica conta o que realmente aconteceu no dia do acidente e expõe como Odete a culpou.

O ápice da revelação é a constatação de que Odete manteve o segredo de Leonardo, mesmo ciente de que ele poderia salvar a vida de Afonso.

