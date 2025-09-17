Reviravolta em "Vale Tudo": Maria de Fátima é sequestrada por Odete Roitman

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dona da TCA assustará a rival de maneira surpreendente. Saiba o que vai acontecer em breve nos próximos capítulos da novela das nove da TV Globo

Clique aqui e escute a matéria

Uma reviravolta inédita está prestes a acontecer nos próximos capítulos de “Vale Tudo”.

Ao que tudo indica, o acontecimento pode tornar o mistério da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) ainda mais forte.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, Maria de Fátima (Bella Campos) será sequestrada pela ricaça.

Após atrair Fátima para um galpão abandonado, Odete a aterroriza com a ajuda de seu capanga, Celso.

Ela ameaça a vida da jovem e a do bebê que ela espera, deixando claro que ela não deve se aproximar de César.

Maria de Fátima tenta escapar, mas é capturada após uma queda. Deixada sozinha, ela se levanta decidida a se vingar. Ela decide comprar uma arma.

Ainda de acordo com a colunista, as cenas foram gravadas nessa segunda-feira (15), em uma fábrica abandonada na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

