Fim trágico de Jaques promete lavar a alma do público em Dona de Mim

A reta final de Dona de Mim promete um desfecho arrebatador para Jaques (Marcello Novaes). O vilão, que carrega a culpa pela morte de Abel (Tony Ramos), não terminará atrás das grades como muitos esperam. O destino do empresário será ainda mais perturbador e trará uma virada dramática para a trama.

Perseguido por visões do irmão morto e tomado pelo peso do crime, Jaques perderá o controle da própria mente. Sua ruína não virá pela justiça tradicional, mas pela consciência que o consome. Internado em um hospital psiquiátrico, o personagem ficará isolado e dominado por delírios, simbolizando a destruição interior de um dos maiores vilões da novela.

RESUMO DO DIA 23 DE SETEMBRO

Pam alerta Marlon sobre a demissão de Kami. Isabela conta a Filipa que está sem dinheiro, e cobra apoio da filha. Kami desabafa com Leo sobre o crime do qual foi vítima, e ambas decidem ir até a delegacia. Kami faz seu depoimento a Renata, e Leo e Marlon a apoiam. Isabel registra quando Nina fala sobre a medicação de Filipa. Leo e Samuel discutem por conta de Sofia. Jaques conversa com Isabela sobre suas intenções com Filipa.

RESUMO DO DIA 24 DE SETEMBRO

Marlon tenta conter Kami. Samuel e Jaques se enfrentam. Kami pede que o crime que sofreu seja mantido em segredo. Dedé gosta de Ryan com Bárbara. Marlon pede dispensa do trabalho para cuidar de Kami. Vivian anuncia a Rosa que ela poderá passar suas ações para Sofia. Renata pede que Kami analise fotos dos suspeitos. Kami desabafa com Jussara, que acolhe a futura nora. Bárbara treina pesado com Lucas. Ayla, Gisele, Breno e Caco planejam o chá-revelação dos bebês. Jaques troca os remédios de Filipa.

RESUMO DO DIA 25 DE SETEMBRO

Isabela flagra Jaques no quarto de Filipa. Rosa visita Sofia. Samuel e Ryan desconfiam quando Leo fala sobre Kami. Ryan confronta Bárbara e exige que a lutadora mantenha Lucas longe de ilegalidades. Kami conta a Ryan sobre o crime que sofreu, e ele se revolta. Jaques ameaça Danilo e o obriga a se manter longe de Filipa. Peter comenta com Nina que ela sente ciúmes de Filipa. Ronaldo entra em contato com Kami, que avisa a Renata e Marlon. A polícia não consegue capturar Ronaldo, e Ryan pede que Kami o alerte caso o criminoso a aborde novamente. Filipa se altera.

RESUMO DO DIA 26 DE SETEMBRO

Isabela se preocupa com Filipa. Davi lembra que Jaques prometeu segredo para Olívia sobre sua paternidade. Bárbara e Ryan sentem ciúmes do noivado de Marlon e Kami. Breno se incomoda com o presente de Leo para os bebês. Feital obriga Ryan a esconder armas no salão de Fabiana. Jaques tenta expulsar Leo da festa, mas Ayla a defende. Marlon e Kami ficam noivos. Por uma confusão de Filipa, Ayla acaba descobrindo que Jaques é seu pai biológico. Jaques afirma a Rosa e Samuel que Olívia foi o amor de sua vida. Filipa está em crise, e Isabela se desespera.

RESUMO DO DIA 27 DE SETEMBRO

Jaques e Samuel levam Filipa para o hospital. Ao atacar o salão de Fabiana, Peter e Nina acabam descobrindo as armas no esconderijo de Ryan. Peter ajuda Nina com Danilo. Manuel questiona Peter sobre seus sentimentos por Nina. Gisele apoia Ayla, que sofre sobre a revelação de Jaques. Isabela se preocupa com os planos de Jaques para Filipa. Ryan acredita que o salão tenha sido depredado por alguém que descobriu seu esconderijo. Danilo ouve quando Peter comenta com Nina sobre sua ação no salão. Rosa conta a Samuel que transferiu metade de suas ações da fábrica para Sofia. Thaís sofre um acidente de trabalho. Rosa anuncia sua decisão aos acionistas da Boaz, e Jaques ameaça interditar a mãe.

Sofia em Dona de Mim

Dona de Mim é uma novela criada por Rosane Svartman, escrita com Carolina Santos, Jaqueline Vargas, Juan Jullian, Mário Viana, Michel Carvalho e Renata Sofia. A obra tem direção artística de Allan Fiterman, direção geral de Pedro Brenelli e produção de Mariana Pinheiro. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

