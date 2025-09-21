Qual jogo vai passar na Globo hoje (21/09)? Confira a programação completa
Neste domingo, teremos seis jogos pelo Brasileirão, e a programação da TV Globo está imperdível. Confira qual partida será exibida em sua região.
Neste domingo, 21 de setembro de 2025, seis confrontos agitam a 24ª rodada do Brasileirão. A TV Globo exibirá três partidas ao vivo, com transmissão simultânea, seguindo a distribuição regional da emissora.
Às 17h30 (horário de Brasília), acontece o clássico dos milhões: Flamengo x Vasco, no Maracanã. No mesmo horário, Sport e Corinthians se enfrentam na Ilha do Retiro.
Também às 17h30, Internacional e Grêmio duelam no Beira-Rio, em um dos clássicos mais tradicionais do país, o Grenal. Todas essas partidas poderão ser acompanhadas ao vivo na tela da Globo.
Jogos deste domingo que serão transmitidos na Globo
- Flamengo x Vasco – transmissão para todo o Brasil, exceto SP, PE e RS
- Sport x Corinthians – TV Globo para SP e PE
- Internacional x Grêmio – TV Globo para RS
Programação da Globo hoje (21)
Manhã
- 06h00 – Bom Dia Brasil
- 07h00 – Como Será?
- 08h00 – Esporte Espetacular
- 10h00 – Temperatura Máxima
Tarde
- 12h00 – Jornal Hoje
- 13h00 – Edição Especial – Terra Nostra
- 14h00 – Sessão da Tarde
- 16h00 – Viver Sertanejo
- 17h30 – Futebol ao vivo
Noite
- 20h00 – Domingão com Huck
- 21h30 – Fantástico
- 23h00 – Domingo Maior
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Agora, alguns jogos da TV Globo também serão transmitidos no canal de YouTube da emissora, o GE TV.
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.