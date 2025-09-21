Qual jogo vai passar na Globo hoje (21/09)? Confira a programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste domingo, teremos seis jogos pelo Brasileirão, e a programação da TV Globo está imperdível. Confira qual partida será exibida em sua região.

Neste domingo, 21 de setembro de 2025, seis confrontos agitam a 24ª rodada do Brasileirão. A TV Globo exibirá três partidas ao vivo, com transmissão simultânea, seguindo a distribuição regional da emissora.

Às 17h30 (horário de Brasília), acontece o clássico dos milhões: Flamengo x Vasco, no Maracanã. No mesmo horário, Sport e Corinthians se enfrentam na Ilha do Retiro.

Também às 17h30, Internacional e Grêmio duelam no Beira-Rio, em um dos clássicos mais tradicionais do país, o Grenal. Todas essas partidas poderão ser acompanhadas ao vivo na tela da Globo.

Jogos deste domingo que serão transmitidos na Globo

Flamengo x Vasco – transmissão para todo o Brasil, exceto SP, PE e RS

– transmissão para todo o Brasil, exceto SP, PE e RS Sport x Corinthians – TV Globo para SP e PE

– TV Globo para SP e PE Internacional x Grêmio – TV Globo para RS

Programação da Globo hoje (21)

Manhã

06h00 – Bom Dia Brasil

07h00 – Como Será?

08h00 – Esporte Espetacular

10h00 – Temperatura Máxima

Tarde

12h00 – Jornal Hoje

13h00 – Edição Especial – Terra Nostra

14h00 – Sessão da Tarde

16h00 – Viver Sertanejo

17h30 – Futebol ao vivo

Noite

20h00 – Domingão com Huck

21h30 – Fantástico

23h00 – Domingo Maior

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Agora, alguns jogos da TV Globo também serão transmitidos no canal de YouTube da emissora, o GE TV.

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

Acesse o site da Vitrine da Globo ;

; Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine pelo celular