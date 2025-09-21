fechar
Futebol |

Qual jogo vai passar na Globo hoje (21/09)? Confira a programação completa

Neste domingo, teremos seis jogos pelo Brasileirão, e a programação da TV Globo está imperdível. Confira qual partida será exibida em sua região.

Por João Victor Tavares Publicado em 21/09/2025 às 4:00
- Reprodução

Neste domingo, 21 de setembro de 2025, seis confrontos agitam a 24ª rodada do Brasileirão. A TV Globo exibirá três partidas ao vivo, com transmissão simultânea, seguindo a distribuição regional da emissora.

Às 17h30 (horário de Brasília), acontece o clássico dos milhões: Flamengo x Vasco, no Maracanã. No mesmo horário, Sport e Corinthians se enfrentam na Ilha do Retiro.

Também às 17h30, Internacional e Grêmio duelam no Beira-Rio, em um dos clássicos mais tradicionais do país, o Grenal. Todas essas partidas poderão ser acompanhadas ao vivo na tela da Globo.

Jogos deste domingo que serão transmitidos na Globo

  • Flamengo x Vasco – transmissão para todo o Brasil, exceto SP, PE e RS
  • Sport x Corinthians – TV Globo para SP e PE
  • Internacional x Grêmio – TV Globo para RS

Programação da Globo hoje (21)

Manhã

  • 06h00 – Bom Dia Brasil
  • 07h00 – Como Será?
  • 08h00 – Esporte Espetacular
  • 10h00 – Temperatura Máxima

Tarde

  • 12h00 – Jornal Hoje
  • 13h00 – Edição Especial – Terra Nostra
  • 14h00 – Sessão da Tarde
  • 16h00 – Viver Sertanejo
  • 17h30 – Futebol ao vivo

Noite

  • 20h00 – Domingão com Huck
  • 21h30 – Fantástico
  • 23h00 – Domingo Maior

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Agora, alguns jogos da TV Globo também serão transmitidos no canal de YouTube da emissora, o GE TV.

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

