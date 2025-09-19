fechar
Vale Tudo: Odete Roitman atira em Ana Clara na frente de Leonardo

Vilã não mede esforços para se livrar de quem a chantageia! Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das nove da TV Globo!

Por Marilia Pessoa Publicado em 19/09/2025 às 13:04
Odete em Vale Tudo
Odete em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Odete Roitman (Debora Bloch) vai atirar em Ana Clara (Samantha Jones) na frente de Leonardo (Guilherme Magon) nos próximos capítulos da novela “Vale Tudo”.

O folhetim, que está entrando em breve na reta final, promete muitas emoções e reviravoltas inéditas.

Nos próximos capítulos, Ana Clara descobre que Fátima já sabe que Leonardo, o filho que Odete mantém escondido, está vivo.

O elo entre as duas se forma após Maria de Fátima seguir Odete até o sítio onde Leonardo está morando. Lá, ela o reconhece por uma foto na mansão da família e chantageia Odete.

Ana Clara descobrirá tudo e vai convidar Fátima a se unir a ela contra a ricaça. Fátima incentiva Ana Clara a pressionar Odete por um valor maior para cuidar de Leonardo.

Odete descobre a aliança e decide que não tornará a vida das duas fácil. Ela ameaça Maria de Fátima de cortar sua mesada.

Já a briga entre Odete e Ana Clara acaba terminando em crime.

Em um acesso de fúria, Odete Roitman atira em Ana Clara na frente de Leonardo, que, preso à cadeira de rodas, se debate.

A dona da TCA deixa a cuidadora agonizando no chão, joga a arma no rio e foge.

