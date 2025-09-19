Vale Tudo: Odete Roitman atira em Ana Clara na frente de Leonardo
Vilã não mede esforços para se livrar de quem a chantageia! Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das nove da TV Globo!
Odete Roitman (Debora Bloch) vai atirar em Ana Clara (Samantha Jones) na frente de Leonardo (Guilherme Magon) nos próximos capítulos da novela “Vale Tudo”.
O folhetim, que está entrando em breve na reta final, promete muitas emoções e reviravoltas inéditas.
Nos próximos capítulos, Ana Clara descobre que Fátima já sabe que Leonardo, o filho que Odete mantém escondido, está vivo.
O elo entre as duas se forma após Maria de Fátima seguir Odete até o sítio onde Leonardo está morando. Lá, ela o reconhece por uma foto na mansão da família e chantageia Odete.
Ana Clara descobrirá tudo e vai convidar Fátima a se unir a ela contra a ricaça. Fátima incentiva Ana Clara a pressionar Odete por um valor maior para cuidar de Leonardo.
Odete descobre a aliança e decide que não tornará a vida das duas fácil. Ela ameaça Maria de Fátima de cortar sua mesada.
Já a briga entre Odete e Ana Clara acaba terminando em crime.
Em um acesso de fúria, Odete Roitman atira em Ana Clara na frente de Leonardo, que, preso à cadeira de rodas, se debate.
A dona da TCA deixa a cuidadora agonizando no chão, joga a arma no rio e foge.