O que acontece com Lisa e Téo em A Viagem? Saiba final chocante do casal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Personagens de Andréa Beltrão e Maurício Mattar terão um desfecho chocante na novela. Saiba o que vai acontecer na trama do Vale A Pena Ver de Novo

Clique aqui e escute a matéria

Lisa (Andréa Beltrão) e Téo (Maurício Mattar) terão um final surpreendente na novela “A Viagem”, que está sendo reprisada no Vale A Pena Ver de Novo, da TV Globo.

O casal ficará junto no fim da novela, mas não é tão simples assim.

O personagem de Maurício Mattar finalmente se verá livre do espírito de Alexandre (Guilherme Fontes), que desistirá da vingança que planejou.

Graças a Diná (Christiane Torloni), Alexandre não fará mais maldades.

Lisa e Téo se casam no último capítulo e têm um final feliz. Alexandre revela que gostaria de reencarnar e nasce como filho de Lisa e Téo.

Quando termina A Viagem?

A novela "A Viagem", originalmente de 1994, está sendo reprisada desde maio e, segundo o portal Observatório da TV, sua exibição deve terminar em meados de novembro.