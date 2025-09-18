fechar
Novela | Notícia

O que acontece com Lisa e Téo em A Viagem? Saiba final chocante do casal

Personagens de Andréa Beltrão e Maurício Mattar terão um desfecho chocante na novela. Saiba o que vai acontecer na trama do Vale A Pena Ver de Novo

Por Marilia Pessoa Publicado em 18/09/2025 às 17:07
Lisa e Teo em A Viagem
Lisa e Teo em A Viagem - Reprodução/TV Globo

Clique aqui e escute a matéria

Lisa (Andréa Beltrão) e Téo (Maurício Mattar) terão um final surpreendente na novela “A Viagem”, que está sendo reprisada no Vale A Pena Ver de Novo, da TV Globo.

O casal ficará junto no fim da novela, mas não é tão simples assim.

O personagem de Maurício Mattar finalmente se verá livre do espírito de Alexandre (Guilherme Fontes), que desistirá da vingança que planejou.

Graças a Diná (Christiane Torloni), Alexandre não fará mais maldades.

Lisa e Téo se casam no último capítulo e têm um final feliz. Alexandre revela que gostaria de reencarnar e nasce como filho de Lisa e Téo.

Leia Também

Quando termina A Viagem?

A novela "A Viagem", originalmente de 1994, está sendo reprisada desde maio e, segundo o portal Observatório da TV, sua exibição deve terminar em meados de novembro.

Leia também

Flávio Ricco: Vender horário não é e nunca foi um bom negócio na TV
Televisão

Flávio Ricco: Vender horário não é e nunca foi um bom negócio na TV
Reviravolta em "Vale Tudo": Maria de Fátima é sequestrada por Odete Roitman
Televisão

Reviravolta em "Vale Tudo": Maria de Fátima é sequestrada por Odete Roitman

Compartilhe

Tags