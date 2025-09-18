O que acontece com Lisa e Téo em A Viagem? Saiba final chocante do casal
Personagens de Andréa Beltrão e Maurício Mattar terão um desfecho chocante na novela. Saiba o que vai acontecer na trama do Vale A Pena Ver de Novo
Lisa (Andréa Beltrão) e Téo (Maurício Mattar) terão um final surpreendente na novela “A Viagem”, que está sendo reprisada no Vale A Pena Ver de Novo, da TV Globo.
O casal ficará junto no fim da novela, mas não é tão simples assim.
O personagem de Maurício Mattar finalmente se verá livre do espírito de Alexandre (Guilherme Fontes), que desistirá da vingança que planejou.
Graças a Diná (Christiane Torloni), Alexandre não fará mais maldades.
Lisa e Téo se casam no último capítulo e têm um final feliz. Alexandre revela que gostaria de reencarnar e nasce como filho de Lisa e Téo.
Quando termina A Viagem?
A novela "A Viagem", originalmente de 1994, está sendo reprisada desde maio e, segundo o portal Observatório da TV, sua exibição deve terminar em meados de novembro.